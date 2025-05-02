«الأغاني الساخرة» ودورها السياسي والإجتماعي عنوان بينالي «أمار» في متحف سرسق

بيروت – «القدس العربي»: أعلنت مؤسسة البحث والتوثيق في الموسيقى العربية «أمار» عن تنظيم البينالي الأول بعنوان «الاغاني الساخرة» بين 6 و11 الشهر الجاري. ويترافق البينالي مع إقامة فنية في مقر المؤسسة في قرنة الحمرا بين 4 و11 الشهر.

جاء في بيان المؤسسة أن البينالي يعتمد في كل دورة على اختيار موضوع محدد من الأرشيف الموسيقي العربي، بهدف دراسته بعمق، عبر أنشطة ووسائط متعددة، بالتعاون مع مجموعة من الاخصائيين من مجالات علمية ومهنية مختلفة. وتهدف هذه الأنشطة الى دراسة الإرث الثقافي في مختلف المناطق العربية، والى فهم أفضل لخصوصيته، ولأطره التاريخية والاجتماعية والسياسية.

وفي دورته الأولى، يسعى للاضاءة على دور الأغنية الساخرة في مقاربة التحديات الاجتماعية والسياسية، وتأثيرها المحلي والوطني والعربي على امتداد القرن الماضي. ويشكل رصيد هذه الأعمال وثائق تاريخية في معرفة التحولات المجتمعية. وهو بالتالي إحدى مكونات الذاكرة الجماعية التي يجب حفظها ونشرها، في وجه المحاولات الممنهجة لمحوها.

وتتنوع فعاليات هذه الدورة من إقامة فنية، الى إطلاق إصدارٍ سمعي وبحثيٍ جديد، بالاضافة الى ندوات وعروض أفلام وثائقية مختصة، وسلسلة من الفيديوهات المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتُختتم الأنشطة بحفلة من الاغاني الساخرة يقدمها المشاركون في الإقامة الفنية.

ويحتضن متحف سرسق كافة فعاليات البينالي الذي يُفتتح في السادسة من مساء الثلاثاء في السادس من الشهر بكلمة من مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية. وتلي الإفتتاح ندوة حول الإصدار الجديد للمؤسسة الذي يحمل عنوان «الأغاني الساخرة: أصوات معارضة من بلاد الشام 1920 – 1950» بمشاركة ديانا عيتاني، نادر سراج وبديع الحاج. والختام في 11 أيار سيكون بحفل فني موسيقي تشارك فيه أمل كعوش، ورحاب عازار، وكريستال نجيم، وفراس عنداري، وسماح أبي المنى، ومحمد مروان لميني، ومجدي زين الدين، يبدأ في الثامنة مساء.

هذا ويشارك في بينالي «أمار» عدد كبير من المختصين بهذا الفن من كافة الدول العربية. وتقام الدورة الاولى منه بدعم من الحكومة النرويجية، والصندوق العربي للثقافة والفنون – آفاق.