الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأطفال جوعا- (تدوينة)

نيويورك: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، من أن “الموت جوعا” سيكون مصير آلاف الأطفال في حال عدم تمكن طواقم البرنامج من الدخول إلى شمال غزة.

To prevent outright famine in #Gaza, we need immediate and full access to the north, says @WFPChief.

If we wait until #famine has been declared, it’s too late. Thousands more will be dead.

— World Food Programme (@WFP) March 18, 2024