الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأطفال جوعا- (تدوينة)

نيويورك: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، من أن “الموت جوعا” سيكون مصير آلاف الأطفال في حال عدم تمكن طواقم البرنامج من الدخول إلى شمال غزة.

To prevent outright famine in #Gaza, we need immediate and full access to the north, says @WFPChief. If we wait until #famine has been declared, it’s too late. Thousands more will be dead. — World Food Programme (@WFP) March 18, 2024

وعبر الفيديو كونفرانس قدم كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية عارف حسين معلومات لصحافيين في الأمم المتحدة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

ولفت حسين، إلى أن “الأطفال يموتون من الجوع في قطاع غزة، وخاصة في الشمال”.

وقال حسين إن البرنامج “على وشك إعلان المجاعة” في شمال غزة.

وأضاف: “بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، المجاعة تعني الإعلان عن فشلنا الجماعي. وتعني أننا فشلنا ومات الناس والأطفال من الجوع”.

وأكد حسين أنه لذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث المجاعة.

وشدد حسين على أن “الأطفال يموتون من الجوع” في عموم غزة.

وقال: “إذا لم نتمكن من الدخول إلى شمال غزة، فلن يموت 20-30 طفلاً بل آلاف منهم. لا يمكننا أن نسمح بذلك”.

وأظهر تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70 في المئة من سكان شمال قطاع غزة يواجهون “جوعا كارثيا”.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش حوالي 2.3 مليون فلسطيني؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)