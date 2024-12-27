“الأغذية العالمي”: الجوع منتشر بغزة ولم نؤمن سوى ثلث الغذاء اللازم

غزة: قال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إن “الجوع منتشر في غزة” وإنهم لم يتمكنوا من تأمين سوى ثلث الغذاء الذي يحتاجونه لدعم الفلسطينيين بالقطاع”، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ نحو 15 شهرا.
وفي منشور عبر منصة إكس، ذكر البرنامج الأممي، أن “الجوع منتشر بأنحاء غزة، ولم تتمكن فرقنا من تأمين سوى ثلث الغذاء الذي نحتاجه لدعم الفلسطينيين بالقطاع”.
وجدد البرنامج دعوته إلى “توفير وصول آمن ومستدام للمساعدات، واستعادة النظام”.
وشدد على أن “وقف إطلاق النار أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى”.
واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.
بينما يقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
(وكالات)
الجوع يذبح أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يتعرضون لقصف مسعور متوحش من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948، والعالم كله في سبات عميق يا رفيق، تعسا وألف ألف تعس لأمة المليار والغبار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة العزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا ريادة ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥💣
الأمم المتحدة صارت عاجزة عن ردع الإجرام الصهيوني الأمريكي النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥💣
حقيقة مرة جدا جدا والهيئات الأممية تمنع حتى من دخول شبر واحد من تراب غزة أو فلسطين مثلما حدث مع السيد غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة من قبل عصابة تل أبيب يا حبيب المدعومة وبقوة من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥💣