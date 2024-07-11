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الأغذية العالمي: انهيار الصحة والافتقار للغذاء يهدد حياة أطفال غزة- (فيديو)

11 - يوليو - 2024

طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية يتلقى العلاج في خان يونس

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إسطنبول: حذر برنامج الأغذية العالمي، الخميس، من أن انهيار نظام الصحة والافتقار للوسائل المستدامة للحصول على غذاء يعرض حياة عدد لا يحصى من أطفال قطاع غزة للخطر.

وفي منشور ومقطع مصور نشره على منصة إكس، سلط البرنامج الأممي الضوء على فقدان سيدة فلسطينية تدعى شيماء ابنها في غزة بشكل مأساوي بسبب سوء التغذية.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن “فقدان ابن السيدة شيماء كان يمكن تفاديه تمامًا”.

وشدد على أن “انهيار نظام الصحة العامة والافتقار إلى الوسائل المستدامة للحصول على الغذاء يعرض حياة عدد لا يحصى من أطفال قطاع غزة للخطر”.

واختتم البرنامج الأممي بالقول لقد “حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار”.

(الأناضول)

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