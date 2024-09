“الأغذية العالمي”: خطر الجوع لا يستريح خلال رمضان- (فيديو)

غزة: حذر برنامج الأغذية العالمي، السبت، من أن “خطر الجوع لا يأخذ استراحة خلال رمضان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة إكس.

وأكد البرنامج أن “خطر الجوع لا يأخذ استراحة خلال رمضان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تتحمل العديد من العائلات وطأته طوال العام”.

وأضاف: “لا تزال التبرعات ضرورية لضمان استمرار العائلات في تلقي مساعدات برنامج الأغذية العالمي لتأمين وجبتها التالية”.

وفي منشور منفصل سلط الأغذية العالمي الضوء على الوضع بقطاع غزة قائلاً “يعد التجمع حول الطعام عادة أساسية في رمضان، لكن في غزة يكافح العديد من الأشخاص للعثور على شيء يأكلونه”.

وأردف البرنامج: “فرقنا تعمل على منح الطعام للمطابخ المجتمعية لإعداد 500 ألف وجبة إفطار للصائمين كل يوم”.

“As a chef, it is my responsibility to help my family, my people and those in need with whatever I can do.”

WFP provides Mahmoud and other community kitchens in #Gaza with food so they can prepare 500,000 meals for people breaking their fast everyday. pic.twitter.com/M8CIMsz7bN

— World Food Programme (@WFP) March 16, 2024