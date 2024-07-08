“الأغذية العالمي”: نصف مليون بغزة يواجهون “مستويات جوع كارثية”

روما: قال برنامج الأغذية العالمي، الإثنين، إن “نصف مليون شخص بقطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع“.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أن العائلات الفلسطينية بغزة لا تحصل بأغلب الأحيان على الحصص الغذائية الكاملة وبشكل مستمر”.

وأوضح الأغذية العالمي أن “إمكانية الوصول غير الموثوقة للمساعدات الإنسانية والمخزونات المحدودة تحول دون حصول العائلات بغزة على الحصص الغذائية التي يحتاجون إليها”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات إلى مليون شخص، إلا أنه يقول إن ذلك “ليس كافيا”.

واختتم البرنامج الأممي بتجديد الدعوة بوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)