“الأغذية العالمي”: نقص الغذاء والمأوى يوقف حياة 2 مليون في غزة- (فيديو)

غزة: قال برنامج الأغذية العالمي، السبت، إن “حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة توقفت مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى”، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرا.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “رغم بذلنا قصارى جهدنا لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة، فمن المستحيل تلبية الاحتياجات في ظل السيناريو الحالي من الصراع وانعدام الأمن والقيود”.

وشدد على أن “وقف إطلاق النار في قطاع غزة تأخر كثيراً، فيما توقفت الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى”.

A ceasefire in #Gaza is long overdue. Life is on pause for over 2 million people without access to food, water, shelter.

Despite our best efforts to deliver life-saving aid, it’s impossible to meet people’s needs in the current scenario of conflict, insecurity & restrictions. pic.twitter.com/VQwze7td6P

— World Food Programme (@WFP) December 28, 2024