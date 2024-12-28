سياسة | دولي

“الأغذية العالمي”: نقص الغذاء والمأوى يوقف حياة 2 مليون في غزة- (فيديو)

28 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
2

غزة: قال برنامج الأغذية العالمي، السبت، إن “حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة توقفت مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى”، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرا.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “رغم بذلنا قصارى جهدنا لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة، فمن المستحيل تلبية الاحتياجات في ظل السيناريو الحالي من الصراع وانعدام الأمن والقيود”.

وشدد على أن “وقف إطلاق النار في قطاع غزة تأخر كثيراً، فيما توقفت الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى”.

ويعاني النازحون في غزة داخل الخيام المصنوعة من القماش والنايلون من ظروف معيشية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية والملابس والفراش والأغطية، حيث تتفاقم مع فصل الشتاء.

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 4:35 م

    2 مليون فلسطيني محاصر بالجوع والعطش والمرض في غزة العزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وحكام العار والدمار والبوار والخسران وأمة المليار والغبار عاجزة عن إنقاذ أرواح أطفال ونساء غزة العزة، للأسف الشديد حقيقة بشعة جدا جدا جدا ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥💣

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 5:39 م

    الناس يموتون من البرد القارس لأنهم بيتون في العراء بلا غذاء أو دواء أو حتى غطاء،، يا الله يا الله يا الله انتقم لدماء أطفال غزة من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وعجل بهزيمة عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥💣

    رد

أخبار ذات صلة

مجزرة المسعفين جريمة حرب جديدة.. وعزم إسرائيل على احتلال دائم لغزة يؤشر لنزاع بدون نهاية
منذ 45 دقيقة
“الأورومتوسطي”: قصف عيادة الأونروا جريمة قتل جماعي مكتملة الأركان
منذ يوم واحد
ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي
3 - أبريل - 2025
الصحة الفلسطينية تحذر من تداعيات الوضع الكارثي في قطاع غزة
3 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية