سياسة | دولي

“الأغذية العالمي” يطالب بـ”ضمانات أمنية” لإنهاء المجاعة بغزة

منذ 11 دقيقة

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين

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روما: طالبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، الجمعة، بـ”ضمانات أمنية” لإدخال إمدادات غذائية لإنهاء المجاعة، التي تهدد 2.2 مليون شخص بقطاع غزة.
وأضافت ماكين، في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة إكس: “لدينا إمدادات غذائية تنتظر على حدود غزة، وسنكون قادرين على توسيع العمل لإطعام 2.2 مليون شخص في أنحاء القطاع”.
وأكدت المسؤولة الأممية أن “برنامج الأغذية العالمي قادر على إنهاء المجاعة بغزة، التي تهدد 2.2 مليون شخص، لكننا نطالب بضمانات أمنية وإمكانية وصول مستدامة لتقديم الخدمات بأمان”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء” وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.
(وكالات)

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