“الأغذية العالمي” يعلن إغلاق مخابزه في غزة إثر نقص الوقود والدقيق- (فيديو)

غزة: أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، “إغلاق جميع المخابز الـ25 التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق” على خلفية الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وفي منشور على منصة إكس، قال البرنامج الأممي، إن الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة التابع له بقطاع غزة “يمكن أن تكفي لمدة تقل عن أسبوعين”.

وأشار إلى أن “الوجبة الساخنة الواحدة توفر 25 بالمئة أو أقل من الاحتياجات الغذائية اليومية للشخص”.

📍 #غزة 🔴 أُغلقت جميع المخابز الـ 25 التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق. 🔴 الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة يمكن أن تكفى لمدة أقل من أسبوعين. توفر الوجبة الساخنة الواحدة 25٪ أو أقل من الاحتياجات الغذائية اليومية للشخص. pic.twitter.com/SYkYAXOAx0 — برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) April 6, 2025

(الأناضول)