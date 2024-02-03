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“الأغذية العالمي” يعلن تسجيل وفيات في السودان بسبب الجوع- (تدوينة)

3 - فبراير - 2024

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إسطنبول: قال برنامج الأغذية العالمي، إنه بدأ بتلقي أنباء تسجيل حالات وفاة في السودان بسبب الجوع.

وأكد في بيان السبت، على تضاعف عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية خلال العام الماضي، داعيا أطراف الصراع في البلاد للسماح بإيصال المساعدات.

وأشار إلى أن 18 مليون شخص في عموم السودان يواجهون خطر الجوع الشديد.

وأضاف أن 70 شاحنة مساعدات عالقة في مدينة بورت سودان، و30 شاحنة في العبيد، بسبب استمرار النزاع في البلاد.

وبحسب البيان، شدد ممثل البرنامج في السودان إيدي رو، على عدم القدرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين لها، مضيفا أنهم بدأوا يتلقون أنباء تسجيل وفيات بسبب الجوع.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)

 

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