الأفلام المصرية تتصدر مشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة

القاهرة – «القدس العربي» : أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختياره لفيلمين مصريين للمشاركة في دورته السابعة التي ستنطلق في الرابع والعشرين من الشهر المقبل في مدينة الجونة المصرية، وهما «رفعت عيني للسما»، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و»الفستان الأبيض»، للمخرجة جيلان عوف في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

هذا الإعلان يأتي تأكيدًا على التزام المهرجان بدعم الأفلام المصرية التي تتناول قضايا إنسانية تتخطى الحدود المحلية وتتواصل مع الثقافات الأخرى.

ويتحدى فيلم «رفعت عيني للسما» التقاليد عبر قصة مجموعة من الفتيات في قرية نائية في صعيد مصر يقمن بتحدي التقاليد من خلال تأسيس فرقة مسرحية تؤدي عروضها في الشوارع.

وتم اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، حيث حصل على جائزة «العين الذهبية» ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة.

ويتناول فكرة التمرد على الأعراف المجتمعية والمغامرة في عالم المسرح، ويسلط الضوء على شجاعة الفتيات في تحدي عائلاتهن والمجتمع المحافظ من حولهن.

وقد أعربت مخرجة الفيلم، ندى رياض، عن فخرها بأن يُعرض الفيلم لأول مرة في مصر خلال مهرجان الجونة، قائلة: «بعد عرضنا العالمي الأول في مهرجان كان، نعتز بوجود فيلمنا في مهرجان الجونة الذي دعمه منذ كان مشروعًا في مرحلة ما بعد الإنتاج».

كما أضاف المخرج المشارك، أيمن الأمير، «نحن متحمسون لعرض الفيلم أمام جمهور المهرجان قبل عرضه في دور السينما المصرية».

أما فيلم «الفستان الأبيض» فيروي قصة العروس وردة، التي تبحث عن فستان زفاف في الليلة التي تسبق حفل زفافها. هذه الرحلة تتحول إلى اكتشاف الذات، حيث تواجه وردة تحدياتها الشخصية وعلاقتها بالمدينة التي تعيش فيها. الفيلم يعكس التحولات النفسية والاجتماعية للعروس ويطرح تساؤلات حول الهوية والانتماء.

وأعربت المخرجة جيلان عوف عن سعادتها بمشاركة فيلمها في مهرجان الجونة، مشيرة إلى أن الفيلم مثل رحلة شاقة لصناع العمل تمامًا كما كان لشخصياته، حيث قالت: «يسعدنا أن نعرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان الجونة السينمائي». إلى جانب الأفلام المصرية، كشف المهرجان عن اختيار 13 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في فعالياته هذا العام. تتنوع هذه الأفلام بين الروائية والوثائقية، وتأتي من دول مثل فرنسا، الولايات المتحدة، الصين، وكوريا الجنوبية. تشمل بعض الأفلام العالمية التي ستعرض في المهرجان «المادة» للمخرجة كورالي فارجاه، و»الاحتضار» للمخرج ماتياس غلاسنر، و«سام» من ليتوانيا الذي فاز بجائزة الفهد الذهبي في مهرجان لوكارنو.

ويأتي فيلم «المادة»، من إخراج كورالي فارجاه ليحكي صة نجمة فقدت بريقها وتقرر استخدام مادة غامضة تعيد شبابها. الفيلم فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، ويعد واحدًا من أبرز الأفلام التي ستعرض في المهرجان هذا العام.

أما فيلم «الاحتضار» للمخرج الألماني ماتياس غلاسنر فقد حصل على جائزة «الدب الفضي» لأفضل سيناريو في مهرجان برلين، ويروي قصة عائلة تجتمع مجددًا عند مواجهة الموت. الفيلم يقدم تجربة سينمائية عميقة تجسد لحظات مؤلمة ومؤثرة.

وتتميز اختيارات هذا العام بتنوع كبير من حيث المواضيع والبلدان الممثلة، مما يعكس التزام المهرجان بعرض أفضل ما قدمته السينما العالمية خلال العام الحالي، سواء كانت الأفلام روائية أو وثائقية، تسعى التشكيلة المختارة إلى تقديم تجارب سينمائية متميزة تجذب اهتمام الجمهور المحلي والدولي.