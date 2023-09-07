الأقل عالميا.. معدلات الأمية في فلسطين تنخفض إلى 2.2%

غزة- “القدس العربي”:

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن معدلات الأمية في فلسطين، تعد من أقل المعدلات في العالم، حيث بلغت 2.2% بين الأفراد 15 سنة فأكثر.

وأشار جهاز الإحصاء، وهو جهة رسمية فلسطينية، في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، إلى أن معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في أراضي عام 1948، بلغ 3.6% بحسب بيانات جمعية الجليل (ركاز).

وحسب النتائج الجديدة، فقد أظهرت وجود انخفاض في معدل الأمية في فلسطين بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين، إذ انخفض معدل الأمية بين الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من 13.9% عام 1997 إلى 2.2% في عام 2022.

وقال الجهاز إن هذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% عام 1997 إلى 1.1% في عام 2022، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.3% في الفترة نفسها.

وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% عام 1997 إلى 4.2% عام 2022، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.8% في الفترة نفسها.

وتظهر النتائج أن معدلات الأمية الجديدة ليست من الجيل الجديد، حيث كان أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 سنة) أدنى نسبة لهم.

وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 21.5% (حوالي 39 ألف أمي وأميّة) عام 2022، وبلغ 2.4% للفئة العمرية (45- 64 سنة) (حوالي 17 ألف أمي وأميّة)، و0.7% للفئة العمرية (30- 44 سنة) (حوالي 7 آلاف أمي وأميّة).

كما بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.6% (حوالي 9 آلاف أمي وأميّة) في العام نفسه.

أما عن التوزيع الجغرافي لهذه النسب، فقد بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 2.9% (حوالي 15 ألف أمي وأميّة)، و2.3% في المخيمات (حوالي 6 آلاف أمي وأميّة)، و2.0% في التجمعات الحضرية (حوالي 51 ألف أمي وأميّة).