الألفاظ النابية في البرلمان الألماني قد تكلّف النائب غرامة ألفي يورو

برلين: أعلنت بيريل باس، رئيسة البرلمان الألماني “بوندستاغ”، أنها تسعى لتشديد العقوبات على النواب الذين يستخدمون ألفاظاً نابية.

وقالت بيربل باس لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: “نعتزم زيادة الغرامة الإدارية من الألف يورو الحالية. أتمنى أن تكون هناك غرامة بقيمة ألفي يورو أو أكثر. سيؤلم ذلك حقاً”.

وأكدت رئيسة البرلمان الألماني أن تعديل قانون النظام العام بالبرلمان يعدّ ضرورياً من أجل التمكن من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة مثل هذا السلوك.

وأضافت باس: “يجب أن ننتبه بشكل أكبر للغتنا، ويتعيّن علينا ألا نتطاول على بعضنا البعض بشكل شخصي في البرلمان الألماني “بوندستاغ”، وألا نشوه سمعة بعضنا البعض. ثقافة النقاش الخاصة بنا تنعكس في النهاية في المجتمع”.

(د ب أ)