الأمة تتوحد حول القضايا والأهداف الكبرى

إن من الجميل حقا توافق علماء الأمة على ضرورة التقريب بين أبنائها وتحقيق قدر من التوافق بين مواقفها وتوجهاتها. ولكن الأجمل من ذلك ان يكون ذلك شأنا ثابتا وليس مؤقتا أو محكوما بمصالح الدول التي ترعى مؤتمرات التقريب بين المسلمين.

وقد أصبح واضحا وجود حالة ترابط بين تلك الدعوات ووضع العلاقات بين دول المسلمين خصوصا المملكة العربية السعودية وإيران. فالتوافق بين طهران والرياض يتبعه دعوات تقريبية واسعة ونبذ الخلافات المذهبية والطائفية، كما أن اختلافهما كثيرا ما يؤدي لتصاعد نغمة الخلاف والشقاق بين المسلمين. ومن المؤكد أن ما صدر عن المؤتمرالدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرّمة الأسبوع الماضي كان إيجابيا. ويمكن اعتبار صدور «وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية عن المؤتمر الدولي «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» بمشاركة واسعة من ممثلي المذاهب والطوائف الإسلامية تطورا إيجابيا وضروريا لهذه الأمة.

ويكفي شهر رمضان الذي انقضى نصفه لتأكيد الوحدة العملية والحقيقية بين المسلمين. فماذا يعني ذلك؟ لا شك أن العبادات الإسلامية التي شرعها الإسلام مصاديق عملية لوحدة الأمة، وحيث أن بعضها ممارسات يومية كالصلاة فهذا يعني أن الحالة الطبيعية لهذه الأمة هي وحدتها في العقيدة والشريعة وما يترتب عليهما من مهمات عبادية من صلاة وصوم وحج وزكاة. هذه حقيقة لم تتغير منذ أن بعث الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام نبيا ليختتم به الرسالات السماوية. وما أكثر الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن وحدة الأمة «وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون». فما الذي يفكك هذه الوحدة أو يهددها؟

يفترض أن تكون هذه الأمة متوحدة في مواقفها ومشاعرها خصوصا تجاه مكوّناتها لكي تكون مصداقا للحديث النبوي الشريف: المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالمرض والحمّى». هذه الأمة تتوحد عندما تحقق إنجازات كبرى أو تواجه تحديات وجودية أو يتعرض دينها ومقدساتها للاعتداء من أطراف أخرى. هنا تتحرك المشاعر ويتعمق الشعور بوحدة المصير وضرورة العمل المشترك. ويمكن القول أن السياسة من أهم عوامل تفريقها. فقد كان من المفترض ان تكون كبرى قضايا الأمة، متمثلة بفلسطين التي مر على احتلالها ثلاثة أرباع القرن، عامل توحيد متينا، ليصبح من غير المنطقي أو المقبول أن يحدث اختلاف أو خلاف حولها، ولكن الواضح أن الأمر ليس كذلك، وأن هذه الأمة لم تتوحد عمليا إزاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض المعراج. وقد أصبحت فلسطين بوصلة الأمة فإذا اتجه الجميع نحوها تحققت الوحدة، وإن خذلوها تمزقت صفوفهم وذهب ريحهم.

من المؤكد أن دعوات وحدة المسلمين والتقارب في ما بينهم تؤتي بعض الثمار، خصوصا إذا تبعتها جهود لتفعيلها. وقد أكدت الوثيقة التي صدرت عن مؤتمر مكة «أنَّ المسلمين أمّةٌ واحدةٌ، يَعبدون ربّاً واحداً، ويتلُون كتاباً واحداً، ويتّبعون نبياً واحداً، وتجمعُهم ـ مهما تناءت بهم الديار ـ قبلةٌ واحدة، وقد شرّفهم الله تعالى باسم الإسلام الجامع في بيانٍ مشرقٍ أوضح من مُحَيَّا النهار، فلا يُستبدل غيرُه به، وقد اختاره الله لنا ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ﴾، فلا محلَّ لأيٍّ من الأسماء والأوصاف الدخيلة». ولكن التفعيل الأفضل لتلك الدعوات يكمن في تبنّي مشاريع عملية مشتركة بين المسلمين، واتخاذ مواقف موحّدة إزاء القضايا التي تمثل تحديا حقيقيا لهم أو بعض مكوناتهم. فمثلا قضية فلسطين كانت وما تزال تحديا ليس للمسلمين فحسب بل للإنسانية عامة لأنها تمثل عدوانا وتنمّرا واستعلاء من الطرف المعتدي وداعميه.

عندما اندلعت ثورات الربيع العربي في العام 2011 كان للشعوب العربية همٌّ واحد: تحقيق التغيير السياسي في بلدانها وإنهاء حقبة الاستبداد واستعادة دور الشعوب في الحكم

وكانت منذ بدايتها جاذبة لاهتمام الأحرار الباحثين عن عالم تختفي منه سياسات الهيمنة والعدوان. وعلى الصعيدين العربي والإسلامي بقيت، برغم السياسات الهادفة لتصفيتها، قوة جاذبة للشعوب ومؤثرة بشكل مباشر على الرأي العام الضاغط على الحكومات. مع ذلك فما أكثر ما وجدت دعوات الفرقة والمذهبية والطائفية أصداء لها في الأوساط الإسلامية. ولكن يلاحظ أن الأطراف الفاعلة في مجال التحرير لم تتأثر بتلك الدعوات، بل صمدت في مواجهة الاحتلال والعدوان. فهدفها واضح: الانتصار للمظلومين والتصدي للظالمين وهو هدف نبيل تنبض القلوب اليقظة من أجله. هذه القوى لا تتأثر بالدعوات التي من شأنها إضعاف الصف المقاوم للمحتل وإشغاله بما لا طائل فيه من تشوش ذهني واضطراب عقيدي.

ولتأكيد هذه الحقيقة يجدر الاستدلال بثلاث محطات معاصرة: الربيع العربي، فلسطين، قضايا أخرى مثل افغانستان والبوسنة وكوسوفو والعراق.

الأولى: خلال الأزمات والحروب التي عصفت ببلدان مثل أفغانستان والبوسنة والهرسك ثم كوسوفو تضافرت جهود الأمة لمواجهة السوفيات ودعم القوى المقاومة لتدخلاتهم، وتلاشت الدعوات الهادفة للتمزيق والتفريق. كان واضحا آنذاك أن التحدي الذي يواجه شعوب تلك البلدان سيمتد لبقية بلدان العالم الإسلامي إن سمح له بالتفوق والانتصار. فتكثفت الدعوات لنصرة مسلمي البلقان قبل ثلاثة عقود خصوصا عندما ظهرت آثار العدوان واضحة على أجساد البشر التي تحولت إلى هياكل عظمية مرعبة. هنا تداعى الجميع لإعلان نصرة المظلومين، فأقيمت الندوات والمؤتمرات ونشطت المساجد وتكثفت الاتصالات الدبلوماسية، وأصبح واضحا أن أمة المسلمين جادّة في مواقفها الداعمة لضحايا العدوان السوفياتي. وكان لذلك الموقف دوره في سقوط الاتحاد السوفياتي أولا ثم في ضعف جمهورية الصرب لاحقا. في تلك الحقبة كانت الحاجة للوحدة طبيعية وملحّة.

الثانية: عندما اندلعت ثورات الربيع العربي في العام 2011 كان للشعوب العربية همٌّ واحد: تحقيق التغيير السياسي في بلدانها وإنهاء حقبة الاستبداد واستعادة دور الشعوب في الحكم. كانت الجماهير مشغولة بالتظاهرات اليومية وتشييع جنائز الشهداء ولملمة الصفوف لإظهار مواقف موحّدة ضد الاستبداد والديكتاتورية. فلم يكن هناك مجال للدعوات التي انطلقت من بعض العواصم لإشعال الفتن المذهبية كوسيلة لكسر شوكة الثائرين الذين اكتظت بهم شوارع تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا والبحرين. كان الهدف واضحا في أذهان الجماهير فلم تسمح بمحاولات تشويشه وإضعاف الحراك من أجل تحقيقه. فتلك الدعوات إنما هي قيود تكبّل الجماهير عن القيام بدورها في النضال الوطني والقومي. فلا يمكن لشعب مفكّك مواجهة نظام حكم يستهدفه بما يملك من مقوّمات الدولة. ومن البديهي القول أن أُذُن الرجل الثوري لا تطيق سماع الدعوات الهامشية التي تفرّق الجماهير وتضعف إرادة التغيير، وتهبط إلى مستوى التراشقات البينية على أرضيات هشة كالعرقية والطائفية والمذهبية. ولذلك كثيرا ما يستخدم الحكام المستبدون أساليب قذرة لتمزيق الوحدة الوطنية ومن بينها إثارة النعرات الدينية والطائفية والعرقية.

الثالثة: قضية فلسطين بقيت وما تزال محورية لدى العرب والمسلمين برغم محاولات تهميشها أو تصفيتها. وهنا تتضافر الجهود من أجل العمل المشترك لتحريرها. وبرغم الخطاب الغربي الذي يركز على تهميش مشروع الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين كاملة، فإن هدف التحرير لم يغب تماما عن أذهان المفكرين والعلماء والقادة السياسيين سواء في فلسطين أم في العالمين العربي والإسلامي. وعلى أرض فلسطين تتوحد الجهود ومن تلك القضية تستمدّ القوى والمجموعات السياسية شرعيتها بين شعوبها. وإذا كانت الحكومات العربية ترفض تقديم دعم علني لمشروع التحرير، فإن القوى التي تحسب نفسها على ما يسمى «محور المقاومة» لا تتردد عن المساهمة العملية في ميدان النضال الفلسطيني. وبسبب صمود أهل غزة اضطر بعض سياسيي العالم لإعلان مواقف تختلف نوعيا عن السابق. ففي الأسبوع الماضي حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي من «ازدواجية المعايير» عند التعامل مع ملفّي أوكرانيا وغزة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غوتيريش مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عقب اجتماع المجلس في بروكسل. وهكذا تفرض قضية فلسطين نفسها على العالم بشكل غير مسبوق، وتمنع التراشقات المؤسسة على تباين العرق أو الدين أو المذهب.

كاتب بحريني