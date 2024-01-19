الأمركة في الشرق الأوسط

الأمركة، (بالإنجليزية أمريكانيزيشن Americanization) مصطلح خلافي داخل المعجم السياسي العربي والغربي، دون أن يتم تعريفه رغم شيوعه. الأمركة في تصوري هي محاولة صبغ أي مجتمع أو فرد بالصبغة الأمريكية وإشاعة نمط الحياة الأمريكية. ويوجد مصطلح طريف قريب منه للغاية هو مصطلح “الكوكلة” أو “الكوكاكوليزيشن” Cocacolization. والكوكاكولا هي رمز نمط الحياة الأمريكية وانتشارها وتدويلها. يضيف الباحث عبد الوهاب المسيري: وقال أحدهم إن الأمر ليس كوكلة وحسب وإنما هي كوكاكولونيالية، بدلا من “كولونيالية” أي أن الكوكلة هي الاستعمار في عصر الاستهلاكية العالمية، وهي استعمار لا يلجأ للقسر وإنما للإغواء. وألّف أحد علماء الاجتماع كتابا بعنوان “The Macdonaldization of the World” أي “مكدلة العالم” (نسبة إلى مطاعم ماكدونالدز) الذي يصبح هنا رمز الأمركة بدلا من الكوكاكولا.

هذه المادة عن مفهوم الأمركة، رغم غزارة المعلومات الواردة فيها، تحتاج منا إلى مناقشتها بقليل من الروية كي نتعرف على الوجه الحقيقي للأمركة في الشرق الأوسط.

في كتابه “توازن الغد” يشير “روبرت شتراوس” إلى أن المهمة الأساسية لأمريكا تتمثل في توحيد الكرة الأرضية تحت قيادتها واستمرار الهيمنة الثقافية الغربية وأن هذه المهمة لا بد من إنجازها لمواجهة القوى التي لا تنتمي للحضارة الغربية. الأمركة نزوع لغزو الآخرين ثقافيا واقتصاديا ومهاجمة الهويات الأممية وإذابة النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب وفرض التبعية عليها. كما تقول الكاتبة زكية إبراهيم الحجي.

التقاطعات بين المهتمين بظاهرة الأمركة كثيرة، لكن هناك اتفاقا عاما تقريبا هو أن الأمركة شكل استعماري “حداثي” خاص.

الحقيقة أن أغلب من ناقش هذا المفهوم وهذه الظاهرة العالمية من مهتمي الشرق الأوسط، ناقشها انطلاقا من مصلحة سلطات دول هذه المنطقة المليئة بالنفط وإسرائيل، بينما دول هذه المنطقة هي “محميات” سلطوية شرق أوسطية. أي أن هذه السلطات لسان حالها يقول: أمريكا تحمي سلطاتنا فقط، وغير مطلوب منها أمركة مجتمعاتنا إلا بما يتناسب مع استمرار أبديتنا كسلطات ديكتاتورية فاسدة، وهي تملك الشعوب في هذه الدول مع ثرواتها. أي أن غالبية المهتمين تتناول الظاهرة من زاوية المصلحة السلطوية فيما يعرف بالبلدان الإسلامية ومنها العربية. هذا من جانب ومن جانب آخر يعتقد هؤلاء أن أمريكا فعلا تريد أمركة هذه المجتمعات! هنا المعضلة في هذا المبحث. أي أن أمريكا تريد علمنة ودمقرطة مجتمعاتنا “المتخلفة”. التخلف بالطبع تعبير تستخدمه كل الدول البيضاء وعلى رأسها أمريكا. في معالجته يؤكد المسيري أن أمريكا تريد العلمنة! وهو يحاول أن ينحو بذلك نحو تيارات الأيديولوجيا الإسلامية بمستواها السياسي، التي تحرض على أن أمريكا تريد انتشار العلمنة والكفر في بلداننا، تريد نزع خصوصياتنا الدينية والثقافية وغيرها منا، بينما أمريكا في الحقيقة غير معنية بكل هذه الشعارات. الخصوصية في بلداننا هي خصوصية السلطات الحاكمة. خصوصيتها في امتلاك دول فاشلة وأجهزة قمع ضخمة واستهلاك مثير للشبهة والريبة. هذه هي الخصوصية.

ظاهرة الأمركة

هنا لابد من التمييز بين نوعين من الدول النفطية والدول غير النفطية. في الدول النفطية البحبوحة التي يعيش فيها مواطنها تجعل الأمر أكثر إشكالية عند معالجة ظاهرة الأمركة. لهذا سنكتفي في هذه العجالة بمعالجة هذه الظاهرة في بعض الدول. من المفارقات اللافتة: أن الدول النفطية الخليجية دول تحكمها عائلات ملكية أو أميرية ما عدا العراق وإيران. نلاحظ نسبة الفقر في إيران، إذ جاء في تقرير البنك الدولي في نهاية عام 2023 أن أكثر من 10 ملايين إيراني يعيشون تحت الفقر. أما في العراق فإن كافة التقارير تشير إلى أنه ما بين 25 و30% من الشعب العراقي يعيش تحت الفقر. هذه النسب ليست موجودة في بقية الدول الخليجية. في الجهة المقابلة أيضا أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن نسبة الفقر في ليبيا ارتفعت إلى 40 في المئة خلال سنة 2023. أما في الجزائر الدولة النفطية العربية الثانية في إفريقيا فيقول تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن عدد الجزائريين الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر عام 2018 قُدِّر بـ 15 مليونا، ما يمثل حوالي 38% من العدد الإجمالي للسكان، أي أن من بين كل 3 جزائريين يوجد جزائري يعيش فقرا مدقعا.

حالة مزرية

هذه الأرقام غير موجودة، كما أسلفت، في الدول النفطية الخليجية. من المهم الحديث عن هذا الجانب لفهم ظاهرة الأمركة. هذه الظاهرة بوصفها سيطرة كبيرة على سوق النفط العالمي تتعامل مع تلك السلطات حيث النفط يذهب إلى السوق العالمية واصحابه شعوب المنطقة في حالة مزرية نسبيا. هذا جانب من ظاهرة الأمركة الذي يقتضي وجود سلطات لا ديمقراطية قمعية وفاسدة، حتى لو كانت ديمقراطية شكلانية كالجزائر. البحث في هذا الجانب أهم بكثير من البحث في الأمركة بوصفها علمنة كما يرى المسيري، لأنني لم ألمس مؤشرا واحدا في الحقيقة على أن أمريكا تريد علمنة دول الشرق الأوسط! خاصة إذا علمنا أن لا علمنة بدون دمقرطة ولا دمقرطة بدون علمنة. إنها عملية نهب من جهة وسيطرة مستمرة من جهة أخرى. ربما الإشارة للمثال الفنزويلي مهمة في هذا السياق، كونها جارة أمريكا ولا تحتاج لعلمنة رغم غياب كامل للديمقراطية فيها تقريبا. بل مستوى الفقر مرعب هناك والاستثمارات الاسبانية في أعلى أرقامها بالتعاون مع أمريكا. لنترك هذا الجانب وننتقل الى جانب مهم آخر في سياق هذه الأمركة وهو إسرائيل ودول الطوق المحيطة بها، المقصود الأردن ومصر ولبنان وسوريا، وبالطبع دخلت إيران على الخط منذ أكثر أربعة عقود. هل أمريكا فعلا حريصة على علمنة المجتمع الإيراني أو المصري؟ هل كانت حريصة على دمقرطة العراق حتى بعد أن احتلته؟ هل كانت أمريكا حريصة على أن ينال الشعب السوري حريته من نظام فاسد وقاتل؟ لهذا رغم كل التعريفات التي يقدمها الباحث عبد الوهاب المسيري في الأمركة، فهي تضيع في الحكم النهائي على هذه الظاهرة في الشرق الأوسط. العنوان العريض لو استعرضنا دول الطوق ومعها إيران والعراق لوجدنا التالي: دول فاشلة مع سلطات ديكتاتورية فاسدة ماليا وسياسيا. وأمريكا تتعامل مع هذا المعطى بوصفه معطى نهائيا حتى اللحظة لا تريد زحزحته. أمريكا احتلت العراق قبل أكثر من عشرين عاما وسلمته لإيران بالمعنى النسبي للكلمة، وما هو وضع العراق الآن؟ ثمة أسطوانة أخرى يستخدمها الكثير من المهتمين في هذا الشأن أن أمريكا تريد استقرارا في هذه الدولة أو تلك من هذه الدول، هذا الأمر يكذبه المثالان العراقي واللبناني وأيضا يمكن أن نضيف الآن السوري. الاستقرار أمر غير مطروح مطلقا على أجندة الأمركة. استقرار أمني بما لا يتعارض مع ثلاثة أمور أساسية: الأول النفط والثاني إسرائيل والثالث الوضع الجيوسياسي لهذه الدول في خارطة الأمركة. أما الفوضى وشعوب تقتل وتحكم بالحديد والنار فهذا آخر هم الأمركة. الاستقرار آخر هم الأمركة أيضا. بعد ذلك كيف يمكننا الحديث عن أن أمريكا تريد علمنة ودمقرطة وطمس خصوصياتنا القومية والدينية؟ الأمركة تعيش وفق السائد الآن وفي هذه اللحظة في كل هذه الدول. السؤال ما هو السائد الآن مثلا في دول الطوق وفي العراق وليبيا وإيران وحتى الجزائر؟ ما هو السائد على صعيد العلمنة والدمقرطة ومستوى معيشة الفرد فيها؟ الأمركة هي في النهاية كما أسلفت: دول فاشلة وسلطات دكتاتورية فاسدة وشكل من أشكال الإبادة السياسية لكل من يعارض هذا الأمر. إسرائيل من وجهة نظر الأمركة تحتاج لمبحث خاص بها.

كاتب سوري