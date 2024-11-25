الأمطار تغرق خيام النزوح والبحر يسلب الأغطية والأمتعة من أطفال النازحين في غزة

غزة – “القدس العربي”:

من جديد عانى سكان قطاع غزة بسبب ويلات الحرب المتفاقمة، من الأمطار الغزيرة التي تهطل في هذه الأوقات، مع دخول المنطقة منخفضا جويا عميقا مصحوبا بأمطار رعدية شديدة، تسببت في غرق خيام النازحين والمنازل التي تعرضت لأضرار جزئية ويقطنها أصحابها.

وأبلغت عوائل عدة تقطن خيام النزوح عن غرق ساحات المناطق التي تقام فيها خيامهم بالكامل، وتسرب مياه الأمطار إلى أماكن نومهم البسيطة، رغم اخذهم الاحتياطات اللازمة قبل دخول المنخفض.

وقال وائل محسن (45 عاما) وهو نازح مع أسرته ويقيم في إحدى مناطق الإيواء غرب مخيم النصيرات، إنه عمل على وضع سواتر ترابية بعد أن ملأ أكياس دقيق فارغة بالرمال، ووضعها حول خيمة النزوح هو والجيران، غير أن غزارة الأمطار أفشلت هذه العمل، وتسللت المياه إلى الخيمة، وقال لـ “القدس العربي” إنه بالكاد استطاع إنقاذ مقتنيات العائلة خاصة الملابس الشتوية القليلة المتوفرة لديهم، بعد أن وضعها في كيس بلاستيكي.

وأكد هذا النازح أن خيم العديد من جيران النزوح المجاورة غرفت في مياه الأمطار، لافتا إلى أن هناك خياما لم يتمكن سكانها من كسوتها بقطع بلاستيكية من الأعلى، ما أدى إلى دخول الأمطار إليها من الأعلى.

لا تملك العوائل حاليا مالا لشراء قطع البلاستيك الكبيرة التي توضع أعلى خيام النزوح لحمايتها من الأمطار، لارتفاع ثمنها

ولا تملك العوائل حاليا مالا لشراء قطع البلاستيك الكبيرة التي توضع أعلى خيام النزوح لحمايتها من الأمطار، لارتفاع ثمنها، وتعتمد على منظمات اغاثية تقوم بين الحين والآخر بتوزيع هذه القطع المعروفة باسم “شادر”، ويؤكد وائل الذي يعيل أسرة كبيرة وبدأ رحلة النزوح منذ بدايات الحرب أن خيامهم لا تصلح للسكن سواء في الصيف أو الشتاء.

هذا وقد أبلغ مواطنون ونازحون عن غرف أماكن سكنهم في مناطق النزوح والإقامة في مخيم النصيرات وفي مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة وسط القطاع، وفي مدينة خان يونس جنوبا، كما غرقت خيام النازحين في مخيمات الإيواء بمدينة غزة، والتي تكتظ حاليا بأعداد كبيرة من النازحين.

وفي مدينة خان يونس وتحديدا في المنطقة الشاطئية لمنطقة المواصي، لم تكن مياه الأمطار وحدها التي تسللت لخيام النازحين، حيث غمرت مياه البحر تلك الخيام ليلا، مع ارتفاع الموج وحدوث حالات مد لعدة أمتار، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق دخول كميات كبيرة من مياه الأمطار لتلك الخيام المقاومة مقابل الشاطئ هناك، حيث اضطرت الكثير من الأسر لوضع خيامها هناك، لعدم توفر أماكن أخرى، كما دخلت مياه الامطار خيام النازحين المقامة على ساحل مدينة دير البلح وسط القطاع، رغم أن السكان هناك أقاموا سواتر رملية، وتحدث نازح من وسط القطاع عن مأساة حلت بهم ليلا كادت أن تفقدهم أطفالهم غرقا، وقال إنهم بالكاد استطاعوا انقاذ أطفال كانوا في خيمة نزوحهم وحملتهم مياه البحر مع عودة انجراف الموج، لافتا إلى أن مياه المطر والبحر التي دخلت خيامهم جرفت أيضا الأغطية والملابس وهدمت الخيام أيضا.

وتظهر تصريحات هذا النازح أن مياه البحر كادت تغرق أطفالهم، بعد أن سرقت مقتنياتهم البسيطة أو أتلفتها.

وتظهر بشكل جلي في تلك المناطق الخيام التي دمرت بسبب المنخفض، حيث طالب النازحون هناك بإيجاد منطقة آمنة وواسعة يضعون فيها خيامهم، بسبب المعاناة التي يعيشونها في فصل الشتاء لسكنهم قرب شاطئ البحر.

وسجل في المنخفض الحالي اقتلاع الرياح الشديدة عدة خيام أخرى في منطقة المواصي، فيما اضطرت عوائل كانت قد صنعت خيامها من قطع القماش لقلة الإمكانيات، إلى الانتقال إلى خيام أقارب لهم في المناطق القريبة، مكسوة بالبلاستيك، مع بداية المنخفض الجوي، رغم ضيق الأماكن التي لجأت إليها في هذا الوقت، لعدم وجود خيارات أخرى.

وقالت أم إسماعيل وهي سيدة نازحة مع أسرتها في منطقة المواصي غرب خان يونس “هذا الشتا (فصل الشتاء الحالي)، أصعب من الماضي، الأمطار غزيرة وكل أسبوع منخفض”، وأضافت “الوضع صعب كتير، مش عارفين شو نساوي (لا نعرف ماذا نفعل)، الأكل قليل والمطر دخل الخيام”.

هذا وقد دخلت مياه الأمطار كما المنخفضات السابقة للمناطق التي تعرضت لأضرار جزئية، بسبب تضرر أسقفها، كما تجمعت برك المياه في العديد من المناطق، بسبب تضرر شبكات البنى التحتية، ويشتكي السكان خاصة النازحين منهم أيضا من قلة الأغطية والملابس الشتوية، خاصة وأنهم خرجوا من منازلهم دون أن يتمكنوا من حمل كامل أمتعتهم مع بدايات رحلة النزوح قبل أكثر من عام.

هذا وقد كان جهاز الدفاع المدني أكد مع بداية المنخفض الحالي، أن الخيام التي تُؤوي آلاف النازحين في مناطق عديدة من قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة، بعد أن تدفقت مياه الأمطار بداخلها، ما أدى إلى تضرر وإتلاف أمتعتهم وأفرشتهم.