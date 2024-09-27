الأمل في الإفراج عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي يتجدد بعد عفو رئاسي خفّض عقوبته إلى 3 سنوات

الجزائر ـ “القدس العربي”:

ظهرت بارقة أمل في إمكانية الإفراج عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي، بعد إقرار الرئيس عبد المجيد تبون في عفو رئاسي، تخفيض عقوبته إلى 3 سنوات سجنا نافذا. ورغم أن إدارة السجن رفضت الإفراج المشروط عن القاضي مؤخرا، إلا أن هيئة دفاعه تأمل في أن يتخلص من القضبان في حال صدر عفو رئاسي ثان قريبا.

وأوضح موقع “مغرب إيمرجنت” الذي يملكه القاضي، أن الصحافي استفاد من تخفيض عقوبته بموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-225 الصادر بمناسبة الاحتفال باستقلال الجزائر في 5 تموز/يوليو 2024. ولم يجر الإفصاح عن هذا الخبر إلا مؤخرا، حيث كان لا يزال الاعتقاد بأن القاضي سيمضي 5 سنوات سجنا نافذا مثلما ورد في حكمه النهائي. وبموجب هذا المرسوم، تم تخفيض عقوبة الصحفي إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، نظرًا لتجاوز الصحافي سن 65 عامًا.

وكان ممكنا أن يتبع هذا القرار الذي أعاد قضية الصحفي إلى الواجهة، بآخر يسمح له بالحصول على إفراج مشروط، إلا أن ذلك وفق المصدر ذاته لم يحصل. وقال موقع “مغرب إمرجنت” في هذا الصدد، إن “لجنة دراسة ملفات الإفراج المشروط، التي انعقدت في سجن الحراش في 22 أيلول/سبتمبر 2024، قررت رفض الطلب المقدم من محامي إحسان القاضي”. ووفقه، فإن هذه اللجنة لم تقدم أي تبريرات واضحة لهذا الرفض، على الرغم من أن “إدارة السجن أكدت اكتمال الملف المقدم وسداد الغرامات المفروضة على السجين”.

وبموجب تخفيض الحكم الأخير، سيظل الصحافي في السجن إلى غاية منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2025. لكن محاميه، وفق بعض المصادر، يأملون في خروجه قبل هذا التوقيت، خاصة في حال صدور عفو رئاسي جديد بمناسبة عيد الثورة التحريرية في الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهي مناسبة دأب الرئيس عبد المجيد تبون على إصدار مراسيم عفو رئاسية فيها.

وسبق لشخصيات جزائرية أن وجهت بداية العام الحالي، رسالة للرئيس عبد المجيد تبون من أجل استصدار عفو عن القاضي، واعتبروا أن ذلك سيكون إشارة قوية للحرية والعدالة وتصحيحا لصورة تضر بالجزائر. وقال الموقعون على الرسالة التي نشرتها جريدة الوطن الفرنكوفونية، عن القاضي “البعض منا يعرفه شخصيًا، والآخرون تابعوا عن بعد مسيرته المشرقة التي تجعله شخصية بارزة في المهنة”، مطالبين الرئيس باستخدام صلاحياته “لمنحه العفو الرئاسي وتمكينه من حريته ورفع الثقل الكبير الذي يتعب كاهل أسرته وأصدقائه المقربين، والذي يؤثر أيضًا، على صورة الجزائر”.

وعادت الشخصيات الموقعة إلى تاريخ القاضي ومساره، والذي تأثر حسبهم بشكل كبير بمسار والده، المجاهد بشير القاضي وكان دائمًا يهتم بمصالح الجزائر. ولفتوا إلى أن مهنيّته والتزامه يكسبانه احترامًا مستحقًا في بلدنا كما في الخارج، بينما اختار هو دائما بإحساسه المتعاطف مع مواطنيه، حتى لو كانت الظروف صعبة، العمل في بلده.

وضمت الأسماء الموقعة العالمين الجزائريين في الولايات المتحدة نور الدين مليكشي العامل بوكالة ناسا وإلياس زرهوني الذي تقلد مناصب رفيعة في مجال الصحة في الحكومة الأمريكية، كما يبرز فيها شخصيات عامة مثل المجاهدة لويزة إيغيل أحريز وأسماء روائية وفنية كبيرة مثل الكاتب ياسمينا خضرا والفنان محمد فلاق. كما وقع على الرسالة المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي والصحافي خالد دراني والباحث في علم الاجتماع ناصر جابي.

كما سبق لإحسان القاضي أن حظي قبل صدور الحكم النهائي عليه، بدعم مجموعة من المفكرين والشخصيات الدولية، بينهم عالم اللسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي والروائية آني إرنو الحاصلة على جائزة نوبل للآداب (فرنسا) وغيرهم. وكانت هذه الأسماء، قد توجهت بعريضة للرئيس الجزائري نشرتها جريدة لوموند الفرنسية في حزيران/جوان 2023 بالقول: “نسمح لأنفسنا السيد الرئيس عبد المجيد تبون، أن نكتب اليوم لنطلب منكم أن تفعلوا كل ما في وسعكم لوضع حد للمضايقات الأمنية والقضائية التي يتعرض لها إحسان القاضي وجميع معتقلي الرأي في الجزائر”. وتابعوا مخاطبين الرئيس: “من سلطتكم إطلاق سراح إحسان القاضي وجميع الصحفيين المسجونين وجميع معتقلي الرأي. استخدموا هذه السلطة من منطلق الوفاء لكفاح الجزائريين من أجل العدالة والحرية”.

ويقضي حاليا القاضي حكما بـ 7 سنوات سجنا منها 5 نافذة عن تهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”. ويؤكد الصحافي ودفاعه أنه لم يتلق تمويلا أجنبيا، وذكروا في المحاكمة أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.

وكان القاضي قبل اعتقاله في 24 كانون الأول/ديسمبر 2023 يدير مؤسسة أنترفاس ميديا بالجزائر (مجمدة النشاط حاليا) التي تصدر موقعي “راديو أم” و”مغرب إمرجنت”، وعرف بنشاطه في الميدان منذ فترة الثمانينات انخراطه في حركة الصحفيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر، وتشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية كل سنة.

ويحظى الرجل منذ سجنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، بدعم عدد واسع من الصحافيين داخل وخارج الجزائر ومنظمات حقوقية ومدافعة عن حرية الصحافة. وعرف القاضي الذي ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينات بانخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر، ويتميز بنظرته النقدية لواقع الحريات الديمقراطية في الجزائر، كما تشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية “علي بودوخة” كل سنة.ش