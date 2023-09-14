الأمل يتصاعد في ليبيا: إنقاذ عائلات بعد أيام من كارثة إعصار درنة وفرق الإنقاذ تكثف عملها

طرابلس – «القدس العربي»: وصل عدد القتلى جراء السيول التي تسببت فيها الإعصار دانيال الذي ضرب سواحل ليبيا، إلى 5300 مع وجود نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، وفقاً لمسؤول بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

وخلف الإعصار المدمر الذي ضرب عدداً من المدن الشرقية في ليبيا، دماراً هائلاً وآلافاً من القتلى، خاصة بعد انفجار سدين بمدينة درنة الليبية تسبب في جرف أحياء ومدن كاملة، ما دعا ليبيا إلى طلب الاستغاثة والنجدة الدولية، حيث فاق حجم الكارثة القدرات المحلية للإنقاذ في بلد لم تشهد كوارث مماثلة قبل الآن.

وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، في تصريحات صحافية الأربعاء، إن عدد القتلى في المدينة جراء الفيضانات الكارثية قد يصل إلى ما بين 18 ألفاً و20 ألفاً، استناداً إلى عدد المناطق المدمرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الداخلية في حكومة شرق ليبيا، إن الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحافيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

وقالت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحافية، إن أعداد الضحايا المعلنة في ليبيا أولية، وإن المنظمة الدولية تواصل تقييم الكارثة. وأضافت أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم القتلى بسبب فيضانات ليبيا من خلال إصدار إنذارات لإجلاء السكان.

وتمكنت فرق البحث المحلية والدولية في ليبيا من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض بمدينة درنة التي تعرضت لفيضانات وسيول مدمرة.

وقال سعد الدين عبد الوكيل، وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في تصريحات، إن فرق الإنقاذ المحلية والدولية تمكنت من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض في مدينة درنة، مضيفاً أن عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث ما تزال مستمرة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت نظراً لوجود آلاف المفقودين في العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات.

ولفت إلى حاجة العديد من المناطق، بينها سوسة والمخيلي والوردية، إلى تدخل عاجل، مشدداً على أن التركيز سيكون عليها في الساعات القادمة بإرسال الأطقم الطبية والمساعدات وفرق الإنقاذ.

وفي السياق نفسه، أكد المهندس جاد المولى الحرير مدير إدارة توزيع درنة، أن الفنيين بالشركة تمكنوا من إعادة الشبكة الكهربائية في الجزء الغربي من المدينة، ويجري العمل حاليا ًعلى إعادة الكهرباء في جزئها الشرقي، موضحاً أن الأضرار التي لحقت بالمحطات في غرب درنة نتيجة الفيضان تعتبر بسيطة نوعاً ما مقارنة بالجزء الشرقي.

وأوضح أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن ليبيا تمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة، بسبب إعصار دانيال، الذي تسبب بأكبر وأسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عقود.

وشرعت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في انتشال جثث ضحايا العاصفة “دانيال” في مدينتي درنة وسوسة.

وقال رئيس الهيئة، كمال السيوي، إن الفرق وصلت المدينتين المتضررتين الأربعاء، وتضم 60 فرداً، وفق تصريح لصفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتضم الفرق أفراداً من إدارات “استقبال البلاغات والاستطلاع والاستكشاف واستخراج الجثث”، وآخرين مسؤولين عن أخذ عينات الحامض النووي من الجثث المجهولة، وفق السيوي الذي أشار إلى تجهيز قافلة أخرى ستذهب إلى المدينتين في وقت لاحق.

ولا يمكن الوصول إلى المدينة الآن إلا عبر مدخلين إلى الجنوب (من أصل 7 مداخل)، وقد انقطع عنها التيار الكهربائي على نطاق واسع، وتعطلت شبكة الاتصالات، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وقد نزح 3 آلاف شخص من البيضاء، وأكثر من ألفين من بنغازي ومدن أخرى تقع إلى الغرب.

والإعصار دانيال بقوة شرق ليبيا، وسقطت كميات كبيرة من الأمطار، ما أدى إلى انهيار سدين قرب درنة لتنطلق مياه هادرة دمرت في طريقها نحو البحر مناطق واسعة من المدينة وجرفت بنايات سكنية مخلفة آلاف القتلى والمفقودين في أسوأ فيضانات شهدتها البلاد.

وتسببت السيول التي ضربت شرق ليبيا في قتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية، خاصة في مدينة درنة التي لا تزال معزولة بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات الموصلة إليها بشكل يجعل من الصعب وصول فرق الإنقاذ والإمدادات الإنسانية، كما انقطعت الاتصالات بشكل كلي عن المدينة فضلاً عن الكهرباء.

ودمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة، وغالبية العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي. كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى داخل المدينة. وأظهر تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء الليبية، مشاهد لبقايا أحد سدي درنة اللذين دمرتهما مياه السيول الناجمة عن الإعصار “دانيال” المدمرة التي اجتاحت مدن الشرق الليبي.

وقال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تامر رمضان، إن 10 آلاف آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأكد: “لا نملك عدداً محدداً في الوقت الحالي”، لكنه شدد على أن مصادر مستقلة أكدت للمنظمة بأن “عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن”.

واستمرت، الخميس، عمليات انتشال ونقل جثث الضحايا التي خلفتها الإعصار “دانيال” في مدينة درنة شرق ليبيا.