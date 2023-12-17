الأمم المتحدة: آلاف الحوامل والمرضعات في غزة تواجهن خطر الموت- (تدوينة)

غزة: كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأحد، أن 45 ألف امرأة حامل و68 ألف مرضعة في قطاع غزة تواجهن خطر فقر الدم والنزيف والموت.

وكتب الصندوق الأممي، في تدوينة على حسابه عبر منصة “إكس”: “في غزة، تواجه 45 ألف حامل و68 ألف مرضعة نقصًا حادًا في الغذاء”.

وأضاف أن “نقص الغذاء الحاد في غزة يعرض الحوامل والمرضعات لخطر الإصابة بفقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وحتى الموت”.

واختتم الصندوق الأممي للسكان بالقول إن “وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد لضمان وصول الغذاء والمساعدات إلى جميع سكان غزة، الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

في #غزة، تواجه 45,000 امرأة حامل و68,000 امرأة مرضعة نقصًا حادًا في الغذاء. وهذا يعرضهن لخطر الإصابة بفقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وحتى الموت. إن #وقف_إطلاق_النار الفوري هو السبيل الوحيد لضمان وصول الغذاء والمساعدات إلى جميع سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها. pic.twitter.com/NnIdP6V7gq — UNFPA Arabic (@UNFPA_Arabic) December 17, 2023

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)