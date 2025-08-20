الأمم المتحدة: آلاف العراقيين يعانون في المخيمات

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي أعلن فيه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، غلام محمد إسحق زي، عودة أكثر من 5 ملايين مهجر إلى مناطقهم الأصلية، كشف عن وجود الآلاف منهم لا يزالون في المخيمات والمستوطنات العشوائية المنتشرة في البلاد، مجدداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل لتنفيذ خريطة طريق شاملة لوضع حد للنزوح الذي طال أمده في العراق.

وقال في بيان صحافي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، «نقف لنحيي شجاعة وتفاني وتضحيات العاملين في المجال الإنساني في كل مكان، ونقف تضامناً مع الأشخاص الذين نخدمهم».

وخاطب المهجّرين في العراق قائلاً: «لقد حقق العراق اليوم تقدماً كبيراً، إذ وجد أكثر من خمسة ملايين نازح سبيلاً للعودة إلى مناطقهم أو الانتقال إلى مكان آخر أو الاندماج في مجتمعات محلية جديدة، وقد أمكن تحقيق ذلك من خلال قدرة الشعب العراقي على الصمود والعمل المشترك الذي تضطلع به الحكومة العراقية والأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، لكن بالرغم من ذلك، لا يزال الآلاف يعانون النزوح في مخيمات النازحين داخلياً وفي المستوطنات العشوائية وفي المناطق الحضرية في أنحاء البلد، ينتظرون الحلول التي تسمح لهم بإعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان».

وأكد أن الحلول المتعلقة بالنزوح الداخلي تبقى «في صلب أولويات الأمم المتحدة الإنسانية والإنمائية في العراق. نحن ندرك أن إعادة بناء الحياة تتطلب ما هو أكثر من العودة المادية، حيث تستلزم تحقيق الاستقرار للعائدين وحفظ كرامتهم وتمكينهم»، لافتاً إلى مواصلة الأمم المتحدة «العمل مع الحكومة والشعب في العراق لضمان حصول الأسر على سكن آمن وملائم وسبيل لاسترداد الممتلكات أو الحصول على تعويض عادل وإتاحة الخدمات الحكومية لهم».

وجدد المسؤول الأممي، التزام الأمم المتحدة «بمواصلة العمل بجد لتنفيذ خريطة طريق شاملة لوضع حد للنزوح الذي طال أمده في العراق».

وفي الموازاة، تعمل الحكومة العراقية على ضمان عودة «آمنة وطوعية» لآلاف العراقيين النازحين في مخيم الهول السوري.

وأكدت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، ضرورة تفكيك مخيم الهول، وفيما أشارت إلى عدم تسجيل أي خروقات أمنية بين النازحين العائدين إلى مناطقهم، لفتت إلى أنها تنسق مع منظمات دولية لتأهيل العائدين من المخيم.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، للوكالة الحكومية، إن «المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة (UNHCR) تُعدّان من أبرز المنظمات الفاعلة، ومن الشركاء الحقيقيين في ملف العودة والتوطين، إلى جانب منظمات أخرى».

وأضاف أن «المنظمات المذكورة ما زالت تواصل دورها بشكل فاعل، وهو ما أسهم في تحقيق نجاح العراق في إدارة ملف النزوح والهجرة، وأمام أنظار المجتمع الدولي كان لهذه المنظمات دور بارز في هذا النجاح».

وأشار النوري إلى أن «هناك تعاوناً كبيراً وتنسيقاً عالياً مع أكثر من 11 منظمة في مخيم مركز الجدعة التأهيلي، حيث تُسهم هذه المنظمات في إعادة التأهيل المجتمعي وإدماج العائدين»، مبيناً أن «أغلب الذين عادوا من مخيم الهول السوري خضعوا لبرامج تأهيل في المركز، وتمت إعادة أكثر من 10 آلاف شخص بعد برامج التوعية والتأهيل النفسي والاجتماعي، وبذلك نجحنا ليس فقط في غلق المخيمات، بل في فتح حياة جديدة لهم وتعزيز انتمائهم للوطن، وهو ما ينسجم مع قرار الحكومة ضمن برنامجها لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين».

وفيما يخص عملية التأهيل، أكد النوري أن «هناك برامج مخصصة للفئات العمرية المختلفة، وخاصة الأطفال والنساء، تتضمن رعاية نفسية يقدمها مختصون من وزارة الصحة بالتعاون مع منظمات دولية، إضافة إلى أنشطة تعليمية ومهنية كالتدريب على الرياضة والخياطة، وقد سجلت هذه البرامج نجاحاً ملحوظاً، حيث لم تسجل أي خروقات أمنية بين العائدين إلى مناطقهم».