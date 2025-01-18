الأمم المتحدة: أفعال الجنود الإسرائيليين في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا تنتهك اتفاق 1974

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحرك في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان

نيويورك: قال مسؤول بالأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية تواصل البناء في المنطقة العازلة التي تمت إقامتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، وأقامت معدات اتصال وحواجز طرق.

وقال الميجور جنرال باتريك غوشات، القائم بأعمال قائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تعرف باسم “أندوف” والتي تقوم بدوريات في المنطقة، إن القوة أبلغت إسرائيل بأن وجودها وأفعالها تنتهك الاتفاق.

ودخلت إسرائيل المنطقة قائلة إنها خطوة مؤقتة لمنع المسلحين من احتلالها في أعقاب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي والذي أوقف حربا أهلية استمرت 13 عاما.

وقال غوشات إن سكان المنطقة يريدون من القوات الإسرائيلية أن “تغادر قراهم وأن ترفع حواجز الطرق التي تعيق أعمالهم الزراعية”.

(أ ب)