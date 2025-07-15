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الأمم المتحدة: أكثر من 14 مليون طفل حرموا من اللقاحات في 2024

منذ 13 دقيقة

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لندن: لم يتلق أكثر من 14 مليون طفل أي لقاح على الإطلاق خلال عام 2024، وهو رقم مماثل تقريبا لما كان عليه في العام الذي سبقه، بحسب ما أعلن مسؤولو الصحة في الأمم المتحدة. وقد تركز أكثر من نصف هؤلاء الأطفال غير الملقحين في تسع دول فقط.

وفي تقديرهم السنوي لتغطية اللقاحات عالميا، والذي صدر الثلاثاء، أفادت منظمة الصحة العالمية واليونيسف بأن حوالي 89% من الأطفال دون سن السنة الواحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي في عام 2024، وهي نفس النسبة المسجلة في عام 2023. كما أكمل حوالي 85% من الأطفال السلسلة الكاملة المكونة من ثلاث جرعات، بارتفاع طفيف عن 84% في عام 2023.

لكن المسؤولين أقروا بأن انهيار المساعدات الدولية هذا العام سيجعل من الصعب تقليل عدد الأطفال غير الملقحين. ففي يناير/ كانون الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، وجمد تقريبا جميع المساعدات الإنسانية، ولاحقا تحرك لإغلاق وكالة التنمية الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الصحة روبرت كينيدي الابن إن الولايات المتحدة ستسحب المليارات التي كانت قد تعهدت بها مسبقا لتحالف اللقاحات “جافي”، متهما التحالف بأنه “تجاهل العلم”.

(أ ب)

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