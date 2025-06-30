سياسة | دولي

الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران خلال يونيو

منذ ساعة واحدة

لاجئون أفغان في معبر إسلام قلعة الحدودي بين أفغانستان وإيران

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إسلام قلعة: عاد أكثر من 230 ألف أفغاني إلى بلادهم من إيران خلال حزيران/ يونيو، معظمهم رحّلتهم طهران، بحسب ما أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين، بعدما أمرت الجمهورية الإسلامية ملايين الأفغان المقيمين على أراضيها بشكل غير نظامي بالمغادرة.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة أواند عزيز آقا وكالة فرانس برس بأن 233941 أفغانيا عبروا الحدود بين البلدين في الفترة بين الأول من حزيران/ يونيو و28 منه، مشيرا الى أن أكثر من نصفهم (131912 شخصا) عادوا خلال أسبوع واحد فقط (الفترة بين 21-28 من الشهر).

(أ ف ب)

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