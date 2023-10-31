الأمم المتحدة: إخلاء المستشفيات بغزة سيكون “حكما بالإعدام”

نيويورك: حذرت الأمم المتحدة من أن نقل المرضى المرتبطين بأجهزة دعم الحياة والأطفال في الحاضنات بمستشفيات غزة، قد يؤدي إلى وفاتهم، مبينةً أن سلطات الاحتلال أمرت بإخلاء 13 مستشفى في شمال القطاع.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن آلاف المرضى ونحو 117 ألف نازح لا يزالون في المستشفيات الـ13 التي أمرت إسرائيل بإخلائها في شمال غزة.

وقال البيان إن إخلاء المستشفيات في غزة سيكون بمثابة “حكم بالإعدام”.

وأعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث عن قلقه العميق بشأن أمر إسرائيل إخلاء المستشفيات في شمال غزة.

ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

(وكالات)