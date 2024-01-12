الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي

جنيف: قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات“.
وتابعت “شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى”.
(رويترز)
لِنَفتَرِض أَنَّ مَجْموع سُكّان غَزّة ٢ مليون و نصف. قُتِلَ مِنهُم قَصْفاً و بِالقَنابِل الأمريكية ٢٥ ألفا ناهيكَ عِنِ الجرحى و المَبْتورينَ و المفقودين!
أي واحد في المئة ١٪ خلال ٣ أشهر فَقَط و هي نِسبة هائلة أي مذبَحَة و محرَقَة تَحتَ أنظار العالَم
في حالة مِصر ١٠٠ مليون يكون القتلى مليون إنسان !
في حالة أمريكا ٣٠٠ مليون يكون القتلى ٣ مليون إنسان!
هل هذا مقبول وَ معقول يا أنظِمَة عَربية تَدَّعي التَّمهُّل و التَّعَقٌُل و هُوَ واقِعًا الجُبنُ و الذِّلة و الَّتبَعِيّة والهُروب مِنَ المسؤولية؟ هَل مِن رَدِّ فِعل سِياسي مِن قبيل طَردِ سُفَراء صَهيون ؟
منذ 1948 التاريخ الأسود لخلق عصابة الشرذمة الصهيونية من قبل بريطانيا وأمريكا وأوروبا العنصرية البغيضة الحقيرة المتغطرسة وسرقة أرض فلسطين وشعب فلسطين يعاني من التقتيل والتشريد على يد عصابة البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان فاللهم انتقم منهم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذنك يا منتقم يا جبار 🤲
هه الأمم المتحدة هي التي كانت السبب في ظهور عصابة الشرذمة الصهيونية على أرض فلسطين العام 1948 بدعم أمريكي بريطاني غادر جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🔥🚀
العنوان غير مناسب وكلمة اخفقت خفيفة تماما على مدى عدم احترام قرارات الأمم المتحدة وآخر دليل ولا دولة في العالم تجرأت على قول انه يجب على رئيس الأمم المتحدة الاستقالة.