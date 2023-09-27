الأمم المتحدة: إسرائيل تحتجز 1264 فلسطينيا في الاعتقال الإداري

واشنطن: قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينسلاند، الأربعاء، إن إسرائيل “تحتجز ما مجموعه 1264 فلسطينيا حاليا رهن الاعتقال الإداري”.

وعدد المحتجزين هذا، بحسب مبعوث الأمم المتحدة، “هو الأعلى منذ أكثر من عقد”.

وقال وينسلاند، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي إن ” قوات الأمن الإسرائيلية نفذت 1042 عملية تفتيش واعتقال في الضفة الغربية، ما أدى إلى اعتقال 1504 فلسطينيين، من بينهم 88 طفلا”.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير والممتدة بين 15 يوليو/ تموز الماضي و19 سبتمبر/ أيلول الجاري، استشهد 68 فلسطينيا، من بينهم 18 طفلا، على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية والهجمات أو الهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، وغيرها من الحوادث.

وأكد المبعوث الأممي أن إجمالي 2830 فلسطينيا، بينهم 30 امرأة و559 طفلا، أصيبوا، منهم 271 بالذخيرة الحية و2119 باستنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشار إلى أن نقص التمويل لا يزال يقوض قدرة الأمم المتحدة على تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين.

وقال وينسلاند إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحاجة ماسة إلى 75 مليون دولار لمواصلة المساعدات الغذائية حتى نهاية العام لـ 1.2 مليون فلسطيني في غزة.

وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يحتاج إلى 32 مليون دولار لاستعادة المساعدة الاجتماعية للأسر ذات الأولوية في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(الأناضول)