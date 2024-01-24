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الأمم المتحدة: إسرائيل تطالب 500 ألف فلسطيني بمغادرة خان يونس

منذ 51 دقيقة

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أنقرة: طلبت قوات الجيش الإسرائيلي مغادرة أكثر من 500 ألف فلسطيني مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد إعلانها سابقا “منطقة آمنة”.

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، الأربعاء، طالبت إسرائيل المدنيين الذين يعيشون في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بإخلاء المنطقة.

وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 500 ألف فلسطيني يعيشون في المدينة، بينهم 425 ألف نازح داخلي، ونحو 88 ألفا من سكان المدينة.

وأشار إلى أن المدنيين الذين نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية، لجأوا إلى مستشفيات المدينة الثلاثة.

وسبق أن حذر الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة مراراً وتكراراً من التوجه إلى الجنوب، الذي ادعى أنه آمن، وقام بترحيلهم قسراً، ما تسبب في دمار كبير للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات.

(الأناضول)

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