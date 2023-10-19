الأمم المتحدة: إسرائيل تقيد بقوة عمل المزارعين والصيادين في قطاع غزة

جنيف: أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن عمليات القصف والأنشطة الإسرائيلية في قطاع غزة تقيد بشدة عمل المزارعين والصيادين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الجيش الإسرائيلي حظر أنشطة الصيد قبالة الساحل عقب هجمات حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وعلاوة على ذلك، قامت إسرائيل بتوسيع منطقة أمنية على جانب غزة من الحاجز الحدودي من 300 إلى ألف متر في بعض المناطق. وحتى الآن، كان يتم السماح للآلاف من المزارعين بزراعة الحقول في المنطقة، ولكن الآن تم حظرهم من الدخول.

وأضاف المكتب أن تقييد إسرائيل لإمدادات الكهرباء يؤثر أيضا على تبريد السلع الزراعية وري الحقول في قطاع غزة.

وبسبب عدم توافر غذاء الحيوانات والضرر الناجم عن القنابل، قال المزارعون إنهم تكبدوا خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية، خاصة الدواجن.

وأشار المكتب إلى أن هذه الأمور فاقمت من وضع الإمدادات الصعب بالفعل في الساحل المكتظ بالسكان بسبب وقف شحنات الغذاء من الجانب الإسرائيلي.

وما تزال الجهود الرامية لفتح معبر رفح لإيصال المساعدات لقطاع غزة تجري على قدم وساق.

وقال المكتب الأممي إن هناك شاحنات تحمل 3000 طن من المساعدات تنتظر هناك.

(د ب ا)