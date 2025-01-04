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الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل أوامر الإخلاء في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية

4 - يناير - 2025

موقع غارة إسرائيلية في دير البلح

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نيويورك: قال مسؤولو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة إن الإسرائيليين أمروا بانتقال المزيد من الأشخاص في منطقة شمال غزة المحاصرة بسبب هجمات وشيكة ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن التوجيه الأخير كان موجها للمدنيين في منطقة البريج بمحافظة دير البلح بالتحرك غربا.

وقال المكتب إن أمر الإخلاء الأخير جاء في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية رفض محاولات الأمم المتحدة لتنسيق حركة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

وتابع المكتب: “اليوم (الجمعة)، تم رفض 6 من أصل 10 محاولات تنسيق بشكل قاطع… ومن بين المحاولات الأربع المتبقية، تمت محاولتان فقط بشكل كامل، بينما واجهت المحاولتان الأخريان عوائق خطيرة. ومن بين المحاولات المرفوضة اليوم خطتنا لتوصيل الإمدادات إلى المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة”.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “وسط هذا الوضع، تبذل المنظمات الإنسانية كل ما في وسعها لدعم الناس أينما كانوا”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2025 الساعة 9:47 ص

    تهجير بالإكراه من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948، على مرأى ومسمع كل العالم الظالم وخاصة أمة المليار والغبار وعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥

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