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الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت 22 طلبا لتوصيل مساعدات إلى شمال غزة

منذ 52 دقيقة

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أنقرة: كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن إسرائيل رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في “وادي غزة” بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.
وقال المكتب في بيان، الأربعاء: “من الضروري التحرك مبكرا نظرا للازدحام المروري الشديد حول المستودعات وارتفاع مستوى الاحتياجات الإنسانية”.
وأكد أنه قدم خلال يناير/كانون ثاني الماضي، 22 طلبا لإسرائيل من أجل فتح حواجز التفتيش بغية الوصول بسرعة إلى وادي غزة، مشددا أنه لم يتلق أي رد بخصوص تلك الطلبات.
والاثنين، صرح متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن 10 عمليات مساعدات فقط وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في يناير.
وقسّم جيش الاحتلال قطاع غزة بعد احتلاله إلى ثلاثة أقسام، ووضع حواجز تفتيش في النقاط المقسمة، حيث لا يُسمح بالمرور عبرها دون الحصول على إذن إسرائيلي، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.
وحذرت الأمم المتحدة سابقا من أن 2.2 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت هجوم مكثف من قبل إسرائيل.

(الأناضول)

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