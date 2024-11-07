الأمم المتحدة: إسرائيل لا تسمح بدخول الأغذية والمياه إلى شمال غزة

نيويورك: قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إسرائيل لا تسمح بإدخال المساعدات من الأغذية والمياه إلى شمال غزة التي تحاول الأمم المتحدة إرسالها إلى هناك.

وأوضحت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي للصحافيين يوم الخميس، أن المساعدات الوحيدة التي سمحت إسرائيل بإدخالها منذ بداية هجومها الأخير هناك قبل شهر، هي لوازم المستشفيات خلال مهمات الإجلاء الطبي.

وأضافت تريمبلاي أن الهجوم يمنع ما يقدر بنحو 75 ألفا إلى 95 ألف فلسطيني في شمال القطاع من الحصول على المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية تحول دون وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين.

وقالت تريمبلاي إن السلطات الإسرائيلية أمرت يوم الخميس الفلسطينيين في أجزاء من غزة بالنزوح.

ولفتت إلى أن هناك تقديرات أولية من شركاء الأمم المتحدة على الأرض، تشير إلى أن 14 ألف شخص نزحوا وهم في ملاجئ ومواقع أخرى، من بينها ثلاثة مراكز تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم الأونروا.

(أ ب)