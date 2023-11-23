الأمم المتحدة: ارتفاع جرائم قتل النساء في العالم إلى أعلى مستوى منذ 20 عاماً

متظاهرة ترفع أسماء نساء مقتولات، خلال مسيرة للتنديد بالتقاعس الحكومي والقضائي ضد جرائم قتل النساء، في تولوز، فرنسا، في 4 نوفمبر 2023- ا ف ب

نيويورك: قالت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في جميع أنحاء العالم، في عام 2022، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً.

وقتلت حوالي 89 ألف امرأة وفتاة عمداً، العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان: “إن العدد المقلق من جرائم قتل الإناث هو تذكير صارخ بأن الإنسانية لا تزال تتصارع مع أوجه عدم المساواة المتجذرة والعنف ضد النساء والفتيات”.

وأضافت: “كل حياة تفقد هي دعوة للعمل .. نداء لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية على وجه السرعة، لتحسين استجابات العدالة الجنائية، حتى لا تخشى أي امرأة أو فتاة على حياتها بسبب جنسها”.

وارتكب أكثر من نصف جرائم القتل هذه (حوالي 55%) أفراد الأسر أو الشركاء، مقارنة بحوالي 12% من ضحايا القتل الذكور.

ووقع أكبر عدد من جرائم قتل النساء والفتيات، حوالي 20 ألفاً في أفريقيا، تليها آسيا.

(د ب أ)