الأمم المتحدة: الاتفاق بين إسرائيل وحماس “خطوة مهمة” لكن “لا يزال ينبغي القيام بالكثير”- (تغريدة)

جنيف: رحّبت الأمم المتحدة الأربعاء بالاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس لإطلاق سراح رهائن وهدنة في قطاع غزة، لكنها قالت إنه “لا يزال ينبغي القيام بالكثير”.

وأكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن أنطونيو غوتيريش “يرحب بالاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية وبدعم من مصر والولايات المتحدة”، مضيفا “هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”، لكن “لا يزال ينبغي القيام بالكثير”.

وتابع أن “الأمم المتحدة ستحشد كل إمكاناتها لدعم تنفيذ الاتفاق وزيادة تأثيره الإيجابي على الوضع الإنساني في غزة”.

بدوره، رحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بالاتفاق على منصة “إكس” وشدد كذلك على أن ذلك “ليس كافيا لوضع حد لمعاناة المدنيين”.

ودعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وفي الوقت نفسه رعاية الأشخاص الذين ما زالوا في الأسر. وجدد دعوته “إلى وقف إطلاق النار” ليتمكن من مساعدة سكان غزة بشكل فعلي.

