الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزّة “محظور” بموجب القانون الإنساني الدولي

جنيف: أكّدت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه الاثنين وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، “محظور” بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ”برميل بارود متفجّر”.
وفرضت إسرائيل “حصاراً مطبقاً” على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.
وقال تورك في بيان “القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلّ قابلاً للتطبيق طوال الهجمات”.
وأضاف البيان أنّ الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أنّ “فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وأضاف البيان أنّ أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وتابع: العمليات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة أصابت مباني سكنية من بينها أبراج كبيرة بالإضافة إلى مدارس ومبان تابعة للأمم المتحدة وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
(وكالات)
يجدر بالمقاومة تكليف الصليب الاحمر والهلال الاحمر بالمطالبة بغذاء وماء وادوية للاسرى من جنود ومستوطنيين الاحتلال في غزة,, لانهم سيفعلون ذلك باخلاص وبدون نفاق,,,وعلى رأس ذلك وقبله،، بالدواء والغذاء والماء لجميع اهل القطاع وبالمجان,,, لان ذلك اصلا من واجبات القوة المحتلة,,,
ما يحاول الاحتلال القيام به على مرآى من اعين العالم وعدسات نفاق الامم المتحدة ومجلس الامن و ’’ الديمقراطيات’’ هو التغطية على هزيمته المدوية وعلى عاره العميق وعلى ذله السحيق، عبر اصوات القنابل الثقيلة وحجم دمار معماري وضحايا بشرية مدنية في القطاع لتدشين صدمة نفسية لسكان القطاع والمقاومة,,, هو يريد احداث صدمة ليشبع رغة الانتقام لديه ولدى عناصر الكيان المهزوم، وليهزم العرب بانه قادر على قتل الشعوب العربية وحرقها تحت حماية حاملات الطائرات والغطاء العسكري والاستخباري الامريكي,,, ولكن كل هذا لا يثبت للشعب الفلسطيني والشعوب العربية الا حجم النصر الفلسطيني، وحجم الهزيمة الصهيونية ،، وحجم الخوف والهلع للكيان المحتل المردوع…. فما بعد السابع من اكتوبر هو عهد النصر والتحرير ،، عصر الوحدة وعصر الامة العربية,,,
غطرسة صهيونية بامتياز برعاية أمريكية غربية على شعب فلسطين الأعزل الصامد في وجه ابرتهايد الصهيونية البغيضة الحقيرة هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸🇩🇿✌️🕋