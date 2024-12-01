الأمم المتحدة: الزراعة غير المستدامة وخسارة الغابات تدفعان الأرض إلى «الهاوية»

باريس – أ ف ب: تهدد الزراعة غير المستدامة وإزالة الغابات قدرة الأرض على الحفاظ على المجتمعات البشرية، بحسب ما حذرت الأمم المتحدة أمس الأحد، عشية انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر «كوب16».

وقالت مجموعة من العلماء في تقرير إن خسارة الغابات وتدهور التربة يقللان من القدرة على التكيف مع التغير المناخي وخسارة التنوع البيولوجي، مما يدفع العالم إلى «هاوية» خطرة.

ويأتي التقرير قبل انعقاد مؤتمر «كوب16» الذي يُفترض أن تشارك فيه نحو 200 دولة اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر حالياً على وجوب استصلاح 1.5 مليار هكتار بحلول نهاية العقد لمكافحة الأزمات بما في ذلك الجفاف المتصاعد.

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع أكبر مؤتمر حول الأرض حتى الآن، ويأتي في أعقاب سلسلة من مفاوضات الأمم المتحدة الصعبة بشأن المناخ والتنوع البيولوجي والبلاستيك.

ويسلط التقرير الجديد الضوء على العبء الثقيل الذي تضعه الزراعة على الكوكب ويدعو إلى تصحيح المسار.

فالزراعة تتسبب بـ23% من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ، و80% من إزالة الغابات، و70% من استخدام المياه العذبة.

وتستخدم الزراعة الصناعية كميات هائلة من المواد الكيميائية الموجودة في الأسمدة والمبيدات الحشرية التي تؤدي إلى إيجاد مناطق ميتة في المجاري المائية، وتضر بالتنوع البيولوجي وتزيد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تعزز الاحترار المناخي.

ويؤدي سوء إدارة المياه إلى استنزاف موارد المياه العذبة.