الأمم المتحدة: القتال في خان يونس أجبر أكثر من 180 ألف شخص على النزوح في أربعة ايام

غزة: أفادت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال أربعة أيام من القتال العنيف حول مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، في ظل ما وصفته بعملية عسكرية إسرائيلية لاستعادة جثث رهائن من المنطقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن “الأعمال العدائية المكثفة” الأخيرة في منطقة خان يونس، عقب أكثر من تسعة أشهر على بدء الحرب على غزة، أسفرت عن “موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة”.

وأضاف أن “نحو 182 ألف شخص” نزحوا من وسط خان يونس وشرقها بين يومي الاثنين والخميس، في حين “لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي الاثنين أوامر بإخلاء أجزاء من المدينة الجنوبية، معلنا أن قواته “ستعمل بقوة” هناك، بما في ذلك في منطقة أُعلنت في السابق أنها آمنة.

والأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث خمسة أشخاص خلال عملية في خان يونس بينهم امرأة وجنديان قتلوا جميعا خلال هجمات 6 أكتوبر (عملية الأقصى).

وقال شهود وعناصر إنقاذ إن معارك عنيفة استمرت الجمعة حول شرق خان يونس. وأفاد مستشفى ناصر إنه تم نقل 26 جثة إلى المرفق الطبي.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل بسبب الحرب.

(وكالات)