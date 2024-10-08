الأمم المتحدة: الوضع الإنساني يتدهور بسرعة في لبنان

نيويورك: قالت الأمم المتحدة يوم الإثنين إن الوضع الإنساني في لبنان يستمر في التدهور بسرعة نتيجة للتصعيد المتزايد في تبادل الأعمال القتالية عبر “الخط الأزق”.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه لا يزال قلقا بشأن الهجمات على النظام الصحي، حيث توسعت الغارات الجوية الإسرائيلية لتطال المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف المكتب أن السلطات اللبنانية أفادت بتسجيل 36 حادثة استهدفت منشآت الرعاية الصحية بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و4 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مما أجبر 96 مركزا للرعاية الصحية الأولية، وثلاثة مستشفيات على الإغلاق بسبب الأعمال القتالية.

وأكدت الأمم المتحدة أن الهجمات لم تؤثر فقط على المنشآت، بل طالت أيضا العاملين في مجال الصحة، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 77 من العاملين في القطاع الصحي قتلوا خلال نفس الفترة. كما تأثرت البنية التحتية للمياه، حيث تم تدمير 25 منشأة مائية على الأقل، ما أثر على أكثر من 300 ألف شخص.

(د ب أ)