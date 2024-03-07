الأمم المتحدة: الوضع في غزة يجب أن يبقينا مستيقظين في الليل

نيويورك: قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الخميس، إن الوضع في غزة يجب أن يبقينا مستيقظين في الليل.

وأشار غريفيث في منشور عبر “إكس”، إلى خطورة الوضع في غزة مع دخول الهجمات الإسرائيلية على القطاع شهرها السادس.

وذكر غريفيث، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة.

وقال “الأطفال يموتون من الجوع”.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت فقط بدخول نصف بعثات المساعدات، البالغ عددها 224 مهمة، إلى قطاع غزة، في فبراير/ شباط الماضي، فضلا عن إعاقة عمليات توزيع المساعدات.

ودعا المسؤول الأممي، إلى وقف إطلاق النار والامتثال لقواعد الحرب، وقيام الأمم المتحدة بواجبها في إنقاذ الأرواح.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)