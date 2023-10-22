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الأمم المتحدة: انتشار أمراض الجديري المائي والجرب والإسهال في غزة

منذ 36 دقيقة

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جنيف: قالت الأمم المتحدة إن حالات الإصابة بالجديري المائي والجرب والإسهال تتزايد في ظل الظروف الصحية السيئة التي يعيشها قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد أسباب ارتفاع حالات الإصابة هو أن الأشخاص اضطروا إلى الاعتماد على المياه القذرة بسبب نقص مياه الشرب.

ولم يذكر مكتب الأمم المتحدة أي أرقام محددة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن عدد الحالات سيرتفع إذا لم يتم إعادة تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بسرعة بالكهرباء أو الوقود لاستئناف عملياتها.

وفرضت إسرائيل “حصارا كاملا” على غزة، حيث حرمت القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمطل على البحر المتوسط من الأغذية والوقود والأدوية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية، ردا على الهجوم المسلح لحركة حماس قبل أسبوعين.

(د ب أ)

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