الأمم المتحدة بين بوصلة غوتيريش ونجمة داود الصفراء

لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائم الحرب ضد قطاع غزة وسكانه المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ خاصة، ولأن عمليات القصف والقتل والتدمير بلغت مستويات قصوى في الوحشية والهمجية وانتهاك كل قانون دولي وشرعة إنسانية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم يجد مفراً من رفع الصوت أعلى قليلاً من النبرة الدبلوماسية المعتادة، معتبراً أن غزة أصبحت مقبرة للأطفال، ومطالباً بوقف فوري لكابوس إراقة الدماء.

وحين اضطر غوتيريش إلى تسمية الأمور بمسمياتها الفعلية وتوصيف قسط يسير من أهوال المأساة التي يشهدها قطاع غزة، فإنه كان في واقع الأمر يقتفي أثر البيان الذي أصدره رؤساء 18 منظمة ووكالة أممية، وفيه طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، حيث «يتعرض شعب بكامله للحصار والهجوم، ويُحرم من الوصول إلى العناصر الضرورية للبقاء على قيد الحياة، ويُقصَف السكان في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة». كما لم تكن تصريحات غوتيريش أعلى نبرة مما جاء في بيانات مماثلة صدرت عن الصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين.

ورغم أن غوتيريش سبق له أن أدان استهداف المدنيين من جانب حركة حماس والجيش الإسرائيلي على حد سواء، ودعا إلى الإفراج عن الرهائن، وخلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية ضد القطاع تابع الاكتفاء بصبغة «إبداء القلق» التي اشتُهر بها الأمناء العامون للأمم المتحدة، إلا أن خروجه قليلاً عن التحفظ الدبلوماسي الأثير لم يرضِ المسؤولين الإسرائيليين فاستشاطوا غضباً وجنح بعضهم إلى التهديد والوعيد. وهكذا قرر وزير خارجية الاحتلال مقاطعة اللقاء مع غوتيريش وطالبه بالاستقالة الفورية، أما مندوب الاحتلال الدائم فقد غرّد مخاطباً غوتيريش هكذا: «لقد فقدتَ بوصلتك الأخلاقية، ولا يمكنك أن تظل أميناً عاماً، ولو لدقيقة أخرى» وذهب أبعد فاستخلص وجود «تعفن أخلاقي» لدى أي ممثل للأمم المتحدة يعقد مقارنة زائفة.

المندوب ذاته لم يستخلص أي عفونة تاريخية وسياسية وعقلية، ثم أخلاقية قبل هذه وتلك، حين حضر إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي وقد ارتدى وأفراد الوفد الإسرائيلي نجمة داود الصفراء، في تلميح إلى الشارة التي عمد النازيون إلى إجبار يهود ألمانيا على ارتدائها. وبالطبع، لم يكن مفاجئاً أن أول توبيخ تلقاه حامل النجمة الصفراء جاء من داني دايان رئيس متحف ياد فاشيم الإسرائيلي المعني بذاكرة الهولوكوست، الذي اعتبر أن إحياء النجمة يطعن في شرف ضحايا المحرقة ويُلحق العار بالدولة الإسرائيلية.

غير أن سلوك المندوب الإسرائيلي، مثل مواقف رئيسه وزير الخارجية، إنما تنبثق أولاً من عجرفة إسرائيلية قصوى لا تقيم وزناً للعالم بأسره إذا خالف جرائم الاحتلال، كما تتكئ ثانياً على مساندة عمياء من الولايات المتحدة وغالبية الديمقراطيات الغربية، وهي ثالثاً مرآة عاكسة للغطرسة الأمّ كما تمثلها حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تشدداً ويمينية وفاشية في تاريخ الكيان الصهيوني. وبهذا فإن اتهام غوتيريش بضياع البوصلة إنما يستكمله الاستحضار الزائف لنجمة داود الصفراء، على خلفية أكثر من 10 آلاف شهيد فلسطيني، بينهم 4100 طفل على الأقل. مشروع «إجابة»… ما الذي يستطيع الأردن فعله؟