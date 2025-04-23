الأمم المتحدة تؤكد استقلالية توزيع المساعدات في غزة

نيويورك: قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها في غزة لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية.

جاء ذلك في رده على سؤال عن تقارير تفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي (يسرائيل) كاتس، صرح في اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، الثلاثاء، بأن المساعدات في غزة سيوزعها الجيش الإسرائيلي أو شركات أمريكية.

وأشار دوجاريك، إلى أنه اطلع على كثير من “المعلومات المسربة” حول اجتماع مجلس الوزراء، لكن ليس لديه وسيلة للتحقق منها.

وأضاف: “العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في غزة أو في أي مكان آخر في العالم لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال”.

ولفت إلى أن إمدادات الغذاء “منخفضة بصورة خطيرة” في جميع أنحاء غزة، وأن حالات سوء التغذية تتزايد بسرعة.

وأكد دوجاريك، أن الظروف المعيشية في جميع أنحاء غزة “مروعة”.

وقال إن 75 بالمئة من السكان معرضون لمياه الصرف الصحي والنفايات المفتوحة، ما يسبب مشاكل صحية شديدة الخطورة.

ودعا دوجاريك، الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مرة أخرى وتوزيعها على المحتاجين.

وتغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)