الأمم المتحدة تؤكد عدم التراجع عن إدانة غارات إسرائيل الدامية على جنين

نيويورك: قال متحدث أممي، الإثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لن يتراجع عن إدانته للغارات الإسرائيلية “الدامية” على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك رداً على دعوة المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان غوتيريش، الأسبوع الماضي، إلى التراجع عن إدانته لاستخدام إسرائيل “المفرط للقوة”.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي: “إنها ليست المرة الأولى في التاريخ، وخاصة في التاريخ الحديث، التي يدلي فيها الأمين العام للأمم المتحدة ببيان وتطالبه بعض الدول الأعضاء بالمنظمة بسحبه، لكنه لم يفعل ذلك”.

وأوضح دوجاريك أن “غوتيريش يوضح فقط ما هو رأيه”.

والأسبوع الماضي، أدان غوتيريش بشدة العنف الإسرائيلي واستخدام تل أبيب المفرط للقوة في جنين.

وقال “إنني أدين بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية”.

وردا على سؤال لوكالة الأناضول لتوضيح ما إذا كانت هذه الإدانة تنطبق على إسرائيل، قال: “إنها تنطبق على كل استخدام للقوة المفرطة، ومن الواضح أنه في هذه الحالة، استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المفرطة”.

والإثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة واستخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة مسلحين.

وأسفرت العملية عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين فجر الأربعاء، ليختتم أكبر عملية عسكرية له في المدينة منذ أكثر من 20 عاما.

(الأناضول)