الأمم المتحدة تحت الإقامة الجبرية!

دولة لا تحترم الأمم المتحدة ولا قوانينها الدولية وتسفه قرارات جمعيتها العامة، وتتعامل بانتقائية وفوقية مع اختصاصاتها، وتنسحب من منظماتها المتخصصة، وتهدد وتعاقب الهيئات القانونية والقضائية الدولية المرتبطة بها، وتجعل من وجود مقرها الرئيسي على أراضيها نوعا من الابتزاز السياسي والدبلوماسي لممثلي الدول والهيئات والمنظمات المعارضة لسياساتها، وتستخدم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن بخفة واستهتار، مرارا وتكرارا، لإعاقة صدور قرارات ملزمة سبق أن تبنتها الجمعية العامة بأكثريتها الساحقة.

دولة ذات تاريخ معجون بدماء أبناء أرضها الأصليين، الهنود الحمر، وتاريخها الحديث والمعاصر عبارة عن سلسلة من حروب الهيمنة والاستعباد، وهي بمجملها تعكس تحكم طغمة احتكارية عنصرية تسعى للتفرد بقيادة عولمة تناسب نهمها الإمبراطوري، وبحق القوة المكتسب، تفرض ديكتاتوريتها المغلفة بشعارات العالم الحر الزائفة، التي لا تختلف من حيث الجوهر عن شعارات إمبراطورية نابوليون بونابرت، الحرية والمساواة والإخاء، شعارات الثورة الفرنسية التي انحسرت للبيض من الفرنسيين داخل فرنسا فقط، فالغرب لا يحمل قيمه الإنسانية خارج حدوده، دولة هي الرائدة في استخدام سلاح الإبادة النووي في هيروشيما وناكازاكي، دولة لم تقف بوجه النازية والفاشية كرها بمنطلقاتها، وإنما كمزاحمة لمشروعها بالتسيد، وبالمنطق نفسه خاضت حربها الباردة بوجه الإمبراطورية السوفييتية، دولة أجرمت بحق شعوب كوريا وفيتنام وكمبوديا ولاوس وأفغانستان والعراق وفلسطين، وتجرم اليوم بحق العالم بأسره، دولة هي مرضعة إسرائيل ربيبة العنصرية الصهيونية وكيانها التوسعي في فلسطين، لابتزاز الشرق الأوسط والعالم بنمذجة الدولة الإحلالية، دولة تبتز العالم بأسره ولا تقيم وزنا لقانون أو حقوق ثابتة للشعوب ودولها!

“السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة”

السلام الذي تريده الأمم المتحدة مبني على العدل، بمعزل عن ضعف أو قوة الأطراف، أما سلام أمريكا فمناقض تماما حيث القبول بالأمر الواقع بوضع اليد بمعزل عن الحق القانوني والأخلاقي

تختصر الأمم المتحدة منتهى سعيها نحو إنجاز الشعار أعلاه، ودولة مثل أمريكا محكومة، وبالتناوب بين حزبين يمثلان مصالح النافذين من جماعات رأس المال المتوالدة من رحم أساطين الصناعات العسكرية والاستخراجية واحتكارات الصناعات الدوائية والتكنولوجية، والمتخمين بعائدات أسهمها في أسواق المال والأعمال والإعلان والإعلام، لا يمكن أن تكون غير حقيقتها المنسجمة مع ذاتها، في مخالفة ومناورة أهداف الأمم المتحدة تلك، فالسلام الذي تريده الأمم المتحدة مبني على العدل، بمعزل عن واقع ضعف أو قوة الأطراف، في حل النزاعات ومواجهة التحديات، أما سلام أمريكا فهو مناقض تماما حيث القبول بالأمر الواقع الذي تحكمه قوة وضع اليد، بمعزل عن الحق القانوني والأخلاقي، وما فعلته إدارة بايدن في أفغانستان مثلا، من انسحاب هستيري للتملص من استحقاقات السلام المرتبط بالكرامة للطرفين وبتعويض شعبها عن الأضرار، التي لحقت به، نلحظ أنها ألقت اللوم على الحكومة الهزيلة التي استخلفتها، وعندما سقطت الأخيرة مباشرة تحت ضربات طالبان، تنكرت أمريكا لمسؤوليتها عن الخراب، ولم تعوض البلاد التي دمرتها، وقبل بايدن لم تعوض أمريكا بوش، شعب العراق بعد حربها عليه، بذريعة أسلحة الدمار الشامل، التي ثبت كذبها، وحتى الآن ليس هناك سلام فعلي ولا كرامة بين أمريكا وشعبي أفغانستان والعراق، ولا دية لدماء مئات الألوف من الأرواح المزهقة!

أما المساواة فهي نكتة سمجة عندما نتعرض لحيثيات السلوك الأمريكي، الجندي الأمريكي محصن من أي محاكمة، مهما فعل خارج حدود أمريكا، بذريعة أن الحساب يتولاه الجيش ذاته عبر محاكمه، وما جرى في أبوغريب، وغوانتانامو من تعذيب واغتصاب وقتل بحق السجناء المدنيين والعسكريين، إلا دليل ساطع على قيم المساواة الأمريكية أمام القانون المحلي والدولي! بايدن يزود إسرائيل بما تشتهي من أسلحة الدمار الشامل الغبية والذكية، لقتل المدنيين في غزة، وعندما يقال له إن إسرائيل تتعمد قتل المدنيين في المستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف، يرد عليهم، أن «حماس» تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وعندما يجابه بصور للجنود الصهاينة، وهم يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعا لهم أثناء دخول الأنفاق، فإنه يعتبر ذلك سلوكا فرديا لا يرضاه الجيش الصهيوني.

ترامب على عينك يا تاجر

ترامب يعتبر إخفاء التجاوزات، وفنون التقية، والحرص على وضع رتوش وزخارف لتجميل القرارات المستقبحة، والتطنيب في التظاهر باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من لوازم الإتيكيت السياسي والدبلوماسي الأمريكي، اعتبارات شكلية وهي من علائم الضعف الذي يغري الآخرين بمحاسبة أمريكا، وربما بالتعامل الندي معها، لذلك فهو لا يتقيد في تجاوزاته، بل يفتعل الانفعال ليرهب المعنيين وينتزع منهم الحق والباطل، ما دام هو الأقوى والقادرعلى الإيذاء، بالسوط الضريبي على الوارد من المنشأ، أو بالتهديد بالحصار واستخدام القوة، خاصة أن أمريكا تنحدر تدريجيا في منافستها مع الصين، وأن الاستبقاء على حالة التجارة الحرة التي تسيرها قوانين العرض والطلب لا تصب بمصلحة الاستثمار داخل أمريكا، ما يبرر له جعل سياسة أمريكا أولا هي الضمانة الأخيرة لإيقاف الانحدار الأمريكي، وهنا لا فرق بين حلفاء تقليديين، أو أعداء تقليديين، ما دامت القوة الأمريكية قادرة على ابتزاز الجميع حتى تستطيع أمريكا استعادة زمام المبادرة التنافسية العالمية مرة أخرى، وهذا يتطلب انتزاع أصول إضافية تضمن المزيد من الاستثمارات المضمونة أو الجاهزة، إنها حالة تجل جديدة لعمق أزمة الرأسمالية بطبعتها النيوليبرالية، وهي قد تؤدي لنشوب حرب كونية جديدة، تطل برأس فاشي جديد شبيه بفاشية أوروبا قبيل الحرب العالمية الثانية، وتحول الترامبية إلى تيار قد يفجر هذه المكنونة حتى لو غاب ترامب نفسه، فالأزمة ستفرز من يحاول تجاوزها بالحمائية والاستحواذ والابتزاز، وربما الحروب ما دام الاعتقاد قائما بأن التفوق العسكري والتكنولوجي قادر على حسم النتيجة، التهديد بضم غرينلاند، وكندا واحتلال بنما، والاستحواذ على غزة وتهجير أهلها، وتهديد المكسيك وفتح معتقل غوانتانامو لزج المهاجرين غير المرغوب فيهم، والانسحاب من منظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان واليونسكو والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وإيقاف تمويل مؤسسة التنمية الدولية، وفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية كلها توجهات بالاتجاه المعاكس للمسار الذي تدعو له الأمم المتحدة، وبما أن المتضررين هم الأغلبية الساحقة من دول المنظمة، فإن الشروع بمواجهة التمادي الأمريكي بدعوة جماعية لنقل مقر الأمم المتحدة الى مكان آخر، يحترم وجودها وأهدافها، وقد يزيد ذلك تنمر ترامب وبطانته على الأمم المتحدة كونها تتنعم بالمقر المجاني الذي تعمل فيه، فالمتبرع بالأرض، هو الملياردير الأمريكي جون روكفلر، وقد مولت الحكومة الأمريكية تكلفة البناء بنحو 65 مليون دولار أعوام 47 – 52، ومع حساب فروقات العملة السوقية تكون قيمة عقار الأمم المتحدة في نيويورك حاليا عشرات المليارات التي يعتبرها ساسة أمريكا منة مادية ومعنوية على العالم، تبيح للولايات المتحدة احتواء الأمم المتحدة، كأسير غير مسجل على اللوائح الدولية!

كاتب عراقي