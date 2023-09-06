الأمم المتحدة تحث الاحتلال الإسرائيلي على التحقيق في تعرية 5 نساء فلسطينيات قسريا

نيويورك: دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة خلال مداهمة مبنى سكني.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحافي: “سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي”.

وأضاف حق “يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة”.

والثلاثاء، نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” (خاص) تقريراً يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 يوليو/ تموز 2023 وطالت 4 نساء وفتاة.

وحصلت الأناضول على نص التقرير، الذي يستند إلى شهادة النساء أنفسهن، بينما لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق حول الحادثة حتى الساعة 20:20 (ت.غ).

وفور نشرها الإثنين على صحيفة “هآرتس” العبرية، أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها جهات فلسطينية رسمية ونقابية وفصائلية.

(الأناضول)