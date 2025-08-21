سياسة | دولي

الأمم المتحدة تحث واشنطن على وقف “الانتقام” من قضاة الجنائية الدولية

منذ 28 دقيقة

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك

حجم الخط
0

جنيف: حثت الأمم المتحدة الولايات المتحدة الخميس على إنهاء الأعمال الانتقامية وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على مزيد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الدولية واثنين من المدعين العامين، في محاولة لعرقلة عملها بعد إصدارها قرارات ضد إسرائيل.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان “يجب أن يتوقف التصعيد المتواصل للأعمال الانتقامية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد المؤسسات الدولية وموظفيها”.

ووصف تورك العقوبات على قضاة المحكمة بأنها “اعتداء سافر على سيادة القانون” ومن شأنها إضعاف العدالة، مطالبا بإلغاء هذه القرارات.

وأضاف “أطالب في الوقت عينه كافة الدول باتخاذ خطوات عاجلة لحماية” الأفراد الخاضعين للعقوبات، مشجعا الأطراف والهيئات المعنية على عدم تنفيذها.

وقال “على الدول أن تكثف جهودها للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والدفاع عنها. وينبغي ألا يُجبر العاملون على توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، على القيام بعملهم في ظل الخوف”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

روبيو يعلن عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية.. ونتنياهو يشيد بالخطوة
20 - أغسطس - 2025
المحكمة الجنائية الدولية جاهزة لإصدار مذكرات توقيف ضد بن غفير وسموتريتش بتهم الفصل العنصري
15 - أغسطس - 2025
الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق الليبي سيف سليمان
8 - أغسطس - 2025
مدعٍ عام دولي سابق: أدلة الإبادة في غزة كثيرة جدا
3 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية