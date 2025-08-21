الأمم المتحدة تحث واشنطن على وقف “الانتقام” من قضاة الجنائية الدولية

جنيف: حثت الأمم المتحدة الولايات المتحدة الخميس على إنهاء الأعمال الانتقامية وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على مزيد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الدولية واثنين من المدعين العامين، في محاولة لعرقلة عملها بعد إصدارها قرارات ضد إسرائيل.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان “يجب أن يتوقف التصعيد المتواصل للأعمال الانتقامية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد المؤسسات الدولية وموظفيها”.

ووصف تورك العقوبات على قضاة المحكمة بأنها “اعتداء سافر على سيادة القانون” ومن شأنها إضعاف العدالة، مطالبا بإلغاء هذه القرارات.

وأضاف “أطالب في الوقت عينه كافة الدول باتخاذ خطوات عاجلة لحماية” الأفراد الخاضعين للعقوبات، مشجعا الأطراف والهيئات المعنية على عدم تنفيذها.

وقال “على الدول أن تكثف جهودها للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والدفاع عنها. وينبغي ألا يُجبر العاملون على توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، على القيام بعملهم في ظل الخوف”.

(أ ف ب)