سياسة | عربي

الأمم المتحدة تحذر: العنف المسلح يفاقم الأزمة الإنسانية في السودان

16 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

نيويورك: حذر مسؤولو الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة يوم الجمعة، من أن تصاعد العنف المسلح في السودان يعرّض عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وخلال أقل من شهر، نزح أكثر من 343 ألف سوداني من ولاية الجزيرة، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وسط تصاعد الاشتباكات واستمرار انعدام الأمن، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وفرّ معظم النازحين إلى ولايتي القضارف وكسلا المجاورتين، حيث تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني مع المجتمعات المضيفة لتقديم المساعدات الطارئة، والتي تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والخدمات النفسية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي ودعم النظافة.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن العنف المسلح في ولاية الجزيرة يعرّض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر.

وأظهر تقييم أجراه المكتب الأسبوع الماضي، أن العديد من النازحين السودانيين الذين وصلوا إلى القضارف وكسلا ساروا لعدة أيام، وليس معهم شيء سوى الملابس. وأشار إلى أنهم يقيمون الآن في أماكن مفتوحة، ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: هناك تصاعد في الخسائر البشرية للضربات الإسرائيلية في لبنان
15 - نوفمبر - 2024
مسؤولة أممية: استخدام إسرائيل التجويع محظور بموجب القانون الإنساني
13 - نوفمبر - 2024
مسؤولة الشؤون الإنسانية في مجلس الأمن: ما نشهده في غزة من أفظع الجرائم الدولية
13 - نوفمبر - 2024
تقرير أممي: خطر المجاعة يلوح في قسم كبير من السودان
12 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية