مسؤولون أمميون يدعون إلى تحرك “عاجل” لوقف استهداف مستشفيات غزة- (تغريدة)

إسطنبول: دعا المديرون الإقليميون لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ومنظمة الصحة العالمية، الأحد، إلى “تحرك دولي عاجل” لإنهاء الهجمات الإسرائيلية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك من ليلى بكر من صندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، وأديل خضر من “يونيسف” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحمد المنظري من منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وشدد المسؤولون الأمميون على أن “العالم لا يمكن أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات (في غزة)، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا، إلى مشاهد الموت والدمار واليأس”.

وأضاف البيان أن “هناك حاجة إلى تحرك دولي حاسم الآن لضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة”.

وقال: “يجب أن ينتهي العنف الآن”.

واختتم المسؤولون الأمميون البيان بالقول: “هناك حاجة الآن لوصول آمن ودون عوائق ومستدام للوقود والإمدادات الطبية لتوفير الخدمات المنقذة للحياة بغزة”.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، الأحد، من “خطر يهدد صحة آلاف الحوامل وحديثي الولادة في قطاع غزة جراء ندرة الغذاء والماء والأدوية والرعاية التوليدية والوقود”.

وأضاف المكتب الأممي، في تدوينة عبر منصة “إكس”، “وسط الأعمال العدائية المستمرة، هناك حوالي 50 ألف حامل في غزة، فيما تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم”.

وأردف أنه “من المتوقع أن تلد حوالي 5 آلاف و500 حامل خلال الأسابيع المقبلة، وعدم إمكانية الحصول على الغذاء والماء والأدوية والرعاية التوليدية والوقود يهدد صحتهن وصحة أطفالهن حديثي الولادة”.

