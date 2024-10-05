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الأمم المتحدة تخصص أموالا إضافية للتعامل مع الوضع المتدهور في لبنان

5 - أكتوبر - 2024

لبنانيون يفرون من القصف الإسرائيلي على لبنان عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا

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نيويورك: في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في لبنان، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا يوم الجمعة عن تخصيص مبلغ إضافي قدره مليوني دولار من صندوق المساعدات الإنسانية للبنان من أجل التعامل مع الوضع المتدهور في البلاد، حسبما قال متحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي يومي، إن التمويل الجديد، الذي يأتي إلى جانب تمويل تم تخصيصه مؤخرا بقيمة 10 ملايين دولار، يرفع إجمالي المخصصات للبنان إلى 12 مليون دولار حتى الآن.

وأضاف دوجاريك أنه على الجانب الصحي، أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة وصول أول رحلة إمدادات طبية تابعة للمنظمة، والتي تكفي لعلاج عشرات الآلاف من المصابين، إلى بيروت. وأشار إلى أنه من المقرر وصول المزيد من الرحلات خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، يشعر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالقلق بشأن سلامة ورفاهية المدنيين في الوقت الذي يشهد فيه لبنان تصاعدا في الغارات الجوية وأوامر النزوح.

وأضاف المتحدث “يجب أن يتم السماح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق في لبنان وإسرائيل بالعيش في سلام وهدوء”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 9:29 ص

    هه وما نفع الأموال والناس تقتل بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة التي عاثت سفكا بدماء شعوب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس منذ 1948 وهم يقتلون ويشردون الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والسوريين واليمنيين بلا حساب ولا سابق عذاب، فاللهم انتقم من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️☝️🔥🚀🐒

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