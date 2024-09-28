الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للبنان

نيويورك: خصص القائم بأعمال مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة يوم الجمعة 10 ملايين دولار أمريكي في صورة تمويل طارئ للوضع الإنساني في لبنان، والذي وصفه المنسق المحلي للأمم المتحدة بأنه كارثي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الغارات الجوية الإسرائيلية لا تزال تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية لليوم الخامس على التوالي من التصعيد العسكري واسع النطاق.

ووصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا الدمار بأنه كارثي وأشار إلى أن تصاعد العنف امتد إلى المناطق التي لم تتأثر به من قبل، مما تسبب في دمار واسع النطاق.

وأضاف رضا “نحن نشهد الفترة الأكثر دموية في لبنان في جيل، ويعرب الكثيرون عن خوفهم من أن تكون هذه مجرد البداية”.

وأوضح أنه في أقل من أسبوع، لقي ما لا يقل عن 700 شخص حتفهم، وأصيب الآلاف، ونزح ما يقرب من 120 ألف شخص، مع استمرار الأرقام في الارتفاع. ومنذ بداية الصراع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 1500 مدني، وأجبر أكثر من 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وقال (اوتشا) إن “الأمم المتحدة وشركائها ينسقون بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لدعم جهود الاستجابة… نحن نقدم الغذاء والمراتب ومستلزمات النظافة والإمدادات الطبية الطارئة”.

(د ب أ)