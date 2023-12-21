سياسة | دولي

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للتحقيق بإعدام فلسطينيين أمام عائلاتهم

منذ 35 دقيقة

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جنيف: طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تل أبيب بفتح تحقيق فوري بتقارير تتحدث عن إعدام الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا أعزلا أمام عائلاتهم بقطاع غزة.
ونشرت المفوضية السامية الأربعاء، تقريراً يتضمن نتائج تفيد بأن الجنود الإسرائيليين قتلوا “عمدا” 11 فلسطينيا أعزلا أمام عائلاتهم في حي “الرمال” بمدينة غزة.
وأشار التقرير إلى أنه تم الحصول على هذه المعلومات في أعقاب مزاعم سابقة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مدنيين وقتلتهم عمدا.
وشددت المفوضية على أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تبدأ على الفور تحقيقا مستقلا وشاملا وفعالا في هذه الادعاءات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء “26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)

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